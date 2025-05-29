Революция в мире подлодок: США приняли сенсационное решение 29.05.2025, 13:08

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На первый взгляд идея Пентагона выглядит парадоксальной.

Сенсационные новости потрясли военный мир: ВМС США всерьез рассматривают возможность проектирования и строительства современных дизель-электрических подводных лодок, способных незаметно и эффективно поражать вражеские флоты, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

На первый взгляд идея возвращения к дизельным подлодкам кажется парадоксальной.

Для многих это звучит как шаг назад, ведь именно США стали пионерами ядерного подводного флота, запустив первую в мире атомную подлодку USS Nautilus (SSN-571) в 1954 году.

С момента появления атомных субмарин тактика борьбы с подлодками Второй мировой устарела: атомным подлодкам не нужно всплывать. Они могут действовать на больших глубинах и проходить огромные расстояния без дозаправки. Многие государства отошли от дизельного флота, следуя примеру США, и наращивают атомные силы.

Однако у дизель-электрических подлодок есть свои преимущества — особенно в условиях современных локальных конфликтов и операций в прибрежных водах. И в условиях растущей конкуренции с Китаем и Россией. Пентагон ищет гибкие и менее затратные решения.

Почему дизельные подлодки снова актуальны?

Идеальны для прибрежных операций. Атомные лодки — это мощь и дальность, но они слишком большие для ближнего боя. Дизель-электрические субмарины тише, маневреннее и лучше приспособлены для мелководий и узких морских зон.

Современные технологии делают их «невидимыми». Развитие системы автономного воздухонезависимого движения позволяет дизельным лодкам оставаться под водой долгое время, без всплытия, что ранее было возможно только для ядерных субмарин.

Дизельные лодки дешевле, быстрее в производстве и могут оснащаться коммерчески доступной электроникой. Это делает их подходящими для специальных операций, разведки и тактической поддержки.

Целевая эффективность. В некоторых сценариях — например, защита побережья или охота на подлодки противника в ограниченном районе — дизельные субмарины просто более рациональны.

В свете геополитических угроз и быстро меняющихся технологий, дизельные субмарины могут стать не шагом назад, а стратегическим рывком вперед.

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