Белорусы смогут наблюдать девять астрономических событий в июне 29.05.2025, 13:09

От «Клубничной Луны» до межзвездных облаков.

Любителям звездного неба июнь 2025 года обещает множество впечатляющих явлений — от ярких метеоров до завораживающих туманностей, пишет журнал Nationl Geographic (перевод — сайт Charter97.org).

Вот девять событий, на которые стоит обратить внимание в июне:

1 июня: Венера в точке наибольшего западного углового удаления от Солнца

Венера окажется на максимальном угловом расстоянии к западу от Солнца, делая ее особенно заметной на утреннем небе. Лучшее время для наблюдений — перед рассветом.

2 июня: Глобулярное скопление Геркулеса

Скопление Мессье 13, содержащее более 100 тысяч звезд, достигнет наивысшей точки в небе. Его можно будет легко рассмотреть в бинокль.

7 июня: Метеорный поток Ариетиды

Хотя пик этого потока приходится на дневное время, некоторые метеоры можно будет увидеть перед рассветом. За активностью можно также следить через онлайн-портал NASA.

11 июня: «Клубничная Луна»

Полная Луна июня носит название «Клубничной» — отсылая к сезону сбора дикорастущей клубники в Северной Америке. Также ее называют «Медовой Луной», что связано с традициями сбора меда.

16 июня: сближение Марса и Регула

Красная планета встретится в небе со звездой Регул — ярким объектом в созвездии Льва. Сближение будет видно через полтора часа после заката. Также в этот день будет хорошо виден «Бабочковый кластер» — скопление звезд, напоминающее крылья насекомого.

Июнь станет отличным месяцем для астрономических наблюдений — будь то на восходе, в полночь или на рассвете.

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