Филиппу Киркорову стало хуже в больнице 4 29.05.2025, 13:24

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Он уже три недели находится под наблюдением врачей.

Три недели назад певец-путинист Филипп Киркоров попал в больницу после того, как он оказался в эпицентре пожара из-за неправильно сработанного фейерверка во время концерта, пишет unian.net.

Ранее его представительница говорила, что у артиста ожоги, и сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние.

Однако сейчас появилась информация о том, что путинисту стало хуже. По словам врачей, у него может начаться сепсис, который может привести к ампутации. Проблема в том, что у Киркорова диабет.

Кроме того, Киркорову диагностировали бурсит - воспаление суставов после ожога руки.

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