«Пока лукашисты боролись за картофель и лук, исчезли яблоки» 29.05.2025, 13:43

Разговоры о нехватке соли в Польше как-то сами собой испарились.

Всю весну белорусы провели в поисках картофеля, капусты, лука и яблок, пишет читательница сайта Charter97.org:

— Инспекции и «жесточайшие» меры результата не дали. Набеги «азверенка» на супермаркеты оказались безрезультатными. Сколько слюной ни брызгай, картофель от этого не вырастет и в размере не увеличится!

Как хорошо, что у нас есть свой огород и, соответственно, овощи. Поэтому нашу семью эта ситуация не слишком затронула. Пока лукашисты боролись за картофель и лук, исчезли яблоки.

Мы с мужем всю весну ели редис, рукколу, лук-шалот, щавель. Покупателям столичных супермаркетов такое разнообразие, наверное, и не снилось!

И что же теперь? Выходит, в битве за урожай мы проиграли. И вот так, незаметно, тихой сапой, были сняты санкции со стратегически важных белорусских продуктов! Ведь к чарке и шкварке все же нужна картошка. И «недружественные» страны вдруг стали дружественными. А разговоры о нехватке соли в Польше как-то сами собой испарились. Ну, если картофель есть, то, конечно, найдется и чем его посолить.

А мне вспоминаются девяностые годы, когда белорусы впервые почувствовали вкус свободы. В нашей деревне невозможно было арендовать землю — ее просто не было. Каждый деревенский мечтал стать фермером. И всего хватало — и людей в деревнях, и еды в городах. Но пришёл «крепкий хозяйственник», и… спустя 30 лет его правления уже не хватает даже картофеля!

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