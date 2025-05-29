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Atlantic Council: Урок для Трампа

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  • 29.05.2025, 13:46
Atlantic Council: Урок для Трампа

Ключевой фактор — это сотрудничество ЕС и США.

Президент США Дональд Трамп мог бы многое почерпнуть из опыта США по завершению войны на Балканах в 1995 году, когда были подписаны Дейтонские мирные соглашения, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Если Трамп действительно хочет остановить войну России против Украины, ему стоит изучить, как удалось заставить сербского лидера Слободана Милошевича прекратить кровопролитие.

Главный урок — для достижения мира нужны решительное и скоординированное лидерство США в тесном сотрудничестве с Европой. В 1995 году интенсивные переговоры длились 21 день и сопровождались постоянным военным давлением. США не были нейтральными посредниками, а активным участником, который не поощрял агрессию. Подобный подход необходим и сейчас: нельзя позволять Путину выигрывать за счет насилия.

Другой важный урок — мир требует не только прекращения боевых действий, но и долгосрочной поддержки, экономической помощи и гарантий безопасности. После Дейтона США и их союзники продолжали активно участвовать в обеспечении стабильности региона, что предотвратило новый всплеск насилия.

«Чтобы убедить Путина, что он не победит, США и союзники должны быть едины и решительны. Пока этого нет, война будет продолжаться», — cказал генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

Другой важный фактор — готовность сторон к миру. Пока Россия не готова, поддержку Украине нужно усилить.

Дейтонский опыт доказывает, что только при решительном и согласованном лидерстве можно остановить войну и построить устойчивый мир.

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