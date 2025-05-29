Кто и на каких условиях сможет выкупить арендное жилье?1
- 29.05.2025, 13:53
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Стали известны подробности законопроекта.
Право выкупа арендного жилья в Беларуси предлагается ввести в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек, пишет БелТА. Это предусмотрено проектом нормативного правового акта, который сегодня обсуждается на совещании Лукашенко с руководством совета министров.
По словам премьер-министра Александра Турчина, предлагается ввести возможность передачи в собственность граждан наиболее востребованных профессий занимаемого ими арендного жилья в населенных пунктах численностью до 20 тысяч человек, за исключением Минского района.
«Предлагается предоставить таким специалистам право приобретать занимаемое ими арендное жилье при условии работы не менее 10 лет в организации, предоставившей арендное жилье, и проживании в нем не менее 10 лет. Кроме того, граждане ранее не должны были получать государственную поддержку и не должны иметь жилья в собственности. Арендное жилье предлагается передавать из расчета 20 кв. м общей площади на приобретателя и на каждого члена его семьи», — сказал премьер-министр.
По его словам, остальную площадь, которая превышает 20 кв. м на человека, придется выкупать уже не по льготной оценочной, а по рыночной цене. «Оплату всей рассчитанной стоимости предлагается проводить в рассрочку на 15 лет ежемесячно равными долями без индексации платежей при условии внесения первоначального взноса не менее 10%», — заявил Турчин.
Предполагается, что воспользоваться возможностью выкупа арендного жилья граждане смогут только один раз. При этом после приобретения жилья граждане и члены их семей будут сниматься с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от площади жилья и количества комнат. Повторно стать на такой учет можно будет только через 5 лет.
Денежные средства от продажи арендного жилья предлагается зачислять на специальные счета облисполкомов и других государственных органов или уполномоченных ими организаций с дальнейшим использованием этих средств по целевому назначению — строительство и ремонт помещений государственного жилищного фонда.