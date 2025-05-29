The Telegraph: Юмор против Путина 1 29.05.2025, 14:00

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Как советские анекдоты могут открыть россиянам глаза.

После выхода в 2017 году британской сатирической комедии «Смерть Сталина» Россия сразу же запретила фильм, обвинив Великобританию в «психологической войне» и оскорблении истории. Сейчас же Кремль сам активно использует советское наследие для укрепления власти, пишет британское издание The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В последние годы в России выросло число памятников советской эпохе. Российская пропаганда переписывает историю, чтобы представить СССР в более выгодном свете. Мемориалы и учебники теперь подают те годы без критики, а правозащитные организации сталкиваются с запретами и давлением.

Однако в Британии предлагают ответить на этот информационный вызов — через юмор и сатиру. В частности, эксперты предлагают вернуть в информационное пространство старые анекдоты о советской эпохе и ее лидерах, чтобы разрушить мифы о «непогрешимости» власти и представить реальные уроки прошлого.

Юмор и ирония — эффективные инструменты, которые способны потрясти устойчивые стереотипы и заставить людей взглянуть на события под другим углом. Старые шутки про советскую бюрократию и «великую державу» могут помочь показать россиянам, что нынешняя власть далеко не такая могущественная и непогрешимая, как пытается казаться.

Вместо официальных посланий о западных ценностях, которые часто остаются непонятыми в России, британские специалисты предлагают обращаться к национальным чувствам россиян, показывая Путина как лидера, который не укрепляет, а ослабляет страну.

Такой подход мог бы стать эффективным инструментом информационного противостояния и показать, что «сделать Россию великой» не получится с помощью агрессии и пропаганды — лучшее оружие против мифов и лжи — юмор и правда.

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