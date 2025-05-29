«Я участвовать в этом не буду» 1 29.05.2025, 14:15

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Белоруска рассказала об отказе скинуться на телевизор в школу.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, с ее слов, переписку с родительским комитетом одной из школ Волковыска, где учится ее ребенок. В скриншоте рассказали о сборе денег (по 50 рублей) на телевизор в класс. В комментариях стали обсуждать, хорошая это идея или же родителям не стоит сдавать средства на это.

На сообщение от, как утверждает автор видео, представителя родительского комитета она ответила отказом сдавать деньги: «Я участвовать в этом не буду».

Со слов белоруски, «это уже третий телик за историю обучения моих детей в СШ № 7 Волковыска». «А как вы относитесь к таким подаркам для школьников, у которых телефон заберут?» — спросила она, имея в виду запрет на использование учениками мобильников в школах страны с 1 сентября 2025-го.

«Не переживайте, его будут включать не детям, а проверкам, в свободное от проверок время он просто для мебели», — считает одна комментаторша. Автор видео с ней согласилась: «Вы правы. Сын рассказывал мне именно вашими словами».

«Мы тоже сдавали на телик в класс, а родительница, собиравшая деньги, купила телевизор себе. Вот это был поворот! Сказала, что ей нужнее», — поделилась опытом другая пользовательница.

Третья посоветовала напомнить родительскому комитету, что «образование у нас бесплатное». «А даже если плохих оценок наставят, это нестрашно: от двоек ребенок глупее не станет», — высказала свое мнение она. «А мы уже дали отпор на поборы», — утверждала еще одна комментаторша.

Впрочем, был и другой лагерь пользователей под видео, которые одобряли идею установить в классе телевизор. «Телевизор — очень хорошая вещь для интерактивных уроков. Можно подключать ноут и проводить разные интересные игры, ребусы и т.п. Дети очень любят, и тема хорошо запоминается», — считает комментаторша.

«У нас включают каждый день, и в группе продленного дня могут дети мультики смотреть. И интернет даже подключили», — рассказала другая.

«Телевизор не в замену телефона, а для наглядного материала. Например, у нас английский язык всегда сопровождается видеоматериалом. Но сдавать [деньги] или нет — ваше дело. Если считаете правильным, то ваш [ребенок] может и с репетитором позаниматься. Вдруг дешевле телевизора выйдет», — написала третья.

Еще одна пользовательница поделилась, что в школе, где учился ее сын, «тоже пытались» собрать деньги с родителей на телевизор, но «многие отказались». «Через месяц школа предоставила в наш класс телевизор. И кто пишет, что они только для проверок включают — нет, дети по ним каждый день учатся», — утверждала она.

Еще один юзер TikTok рассказал свою историю о покупке телевизора в класс: «Жена в комитете. Тоже собирали на телик.

Решили очень просто. Обсудили: были те, кто против (по разным причинам, в том числе «нет денег»). В итоге приняли решение: без всякой «обязаловки» и обид. Кто хочет, тот скидывается, если получится, купим. Насобирали за полгода 700 рублей и приобрели. Никого не заставляли и не спрашивали. Каждый сам решает».

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