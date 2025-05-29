Цены на газ в России начнут повышать на 20% каждый год 2 29.05.2025, 14:12

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Таким образом в РФ хотят спасти «Газпром».

Российские власти обсуждают возможность резкого повышения цен на газ для промышленности, чтобы залатать бюджет «Газпрома», который терпит убытки из-за потери европейского рынка.

По плану чиновников газовые тарифы для промышленных потребителей будут индексировать на 10% дважды в год, сообщили «Интерфаксу» знакомые с вопросом источники.

Информацию на заседании комиссии РСПП по энергетике в среду подтвердил директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин. «Буквально вчера с плеча Минэнерго прилетела информация: обсуждается повышение цены на газ <…> на 10%, в первом и четвертом кварталах каждого года», — рассказал он.

Это более чем вдвое превышает текущий план правительства. Он предполагает индексацию газовых тарифов для промышленности на 10,3% в этом году, а затем на на 10,6%, 9% и 7% соответственно в 2026-28 гг.

На столько же должен подорожать газ для населения — суммарно на 42,2% за 2025-28 гг. С учетом индексаций в предыдущие три года накопленный рост газовых тарифов с начала войны достигнет 76%.

Но этого мало «Газпрому», который после вторжения в Украину потерял две трети экспорта газа: его поставки на европейский рынок схлопулись до 28-32 млрд кубометров в год, уровня конца 1970х, а общая прокачка в дальнее зарубежье откатилась до почти 40-летних минимумов: 69 млрд кубометров в 2023 году и 81 млрд в 2024-м.

В 2023 году компания зафиксировала рекордный в истории чистый убыток по МСФО (629 млрд рублей), а в прошлом году потеряла еще 1 трлн рублей на газовом бизнесе. По собственным оценкам «Газпрома», из-за потери европейского рынка, куда до войны качалось почти 200 млрд кубометров ежегодно, в ближайшие 10 лет компания получит 15 триллионов рублей отрицательного денежного потока — настолько расходы будут больше поступлений на счета.

Контролирующий крупнейшие в мире разведанные запасы газа, «Газпром» остался без возможности его продавать: ЕС готовит план полного отказа от российского газа, а договориться с Китаем о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» не удалось. Как итог: перспектив увеличить экспорт в ближайшие годы у компании нет, предупреждают аналитики БКС.

С 2025 года прекратился транзит через Украину, а это лишит «Газпром» еще 15 млрд кубометров ежегодных продаж. Общий экспорт компании в дальнее зарубежье в этом году снизится на 3 млрд кубометров — до 78 млрд и останется на этом уровне в 2026-26 гг, прогнозирует БКС.

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