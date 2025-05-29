Выставленный курс доллара способен удивить 1 29.05.2025, 14:27

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Если будете проходить мимо обменников, то будьте осторожны.

Курс доллара 29 мая опустился ниже отметку в 3 рубля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На эту новость оперативно отреагировали обменники. «Зеркало» посмотрело, в каких банках выгоднее всего покупать доллар, евро и российский рубль.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,02 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,992 рубля («Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк» — 2,985 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,45 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Альфа Банк», «Банк Решение», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,395 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,39 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,8 рубля за 100 российских рублей («Банк РРБ»), а самый низкий — 3,774 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк ВТБ», «Банк Решение», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,765 рубля за 100 российских рублей.

Если будете проходить мимо обменников, то будьте осторожны — выставленный курс доллара способен удивить

Посмотрели, в каких банках выгоднее всего покупать доллар, евро и российский рубль.

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