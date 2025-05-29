закрыть
29 мая 2025, четверг, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Конец Эрдогана

2
  • 29.05.2025, 14:32
  • 4,288
Foreign Affairs: Конец Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган

Как турецкий лидер сам создал угрозу своему правлению.

Популистский авторитарный лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас борется за политическое выживание — нынешний кризис полностью его собственная заслуга, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Эрдоган организовал рейд полиции на дом популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В операции участвовали около 200 полицейских. Имамоглу, главный политический соперник и потенциальный претендент на президентский пост, был арестован и обвинен по сомнительным обвинениям, включая необоснованные обвинения в коррупции и терроризме.

Несмотря на запреты массовых собраний, арест вызвал крупнейшие за последние десять лет протесты, охватившие большинство турецких провинций. В некоторых демонстрациях в Стамбуле участвовали более миллиона человек, особенно много было молодых людей.

Хотя харизматичный Имамоглу представляет серьезную угрозу, нынешний кризис — не его заслуга, а отражение нарастающей слабости Эрдогана. Общественное недовольство его правлением растет, а его авторитарный стиль управления и самоуверенность только усугубляют ситуацию. Согласно опросу Pew Research Center, 55% взрослых турок относятся к Эрдогану негативно, а его партия проиграла муниципальные выборы 2024 года.

Нынешние протесты отличаются масштабом и длительностью: демонстранты совмещают уличные акции с бойкотом бизнеса, поддерживающего Эрдогана, онлайн-активизмом и гражданским неповиновением. Экономика Турции, и без того в затруднении, получила новый удар.

Эрдоган отвечает массовыми арестами сторонников Имамоглу, но это все больше похоже на попытку спасти себя от угрозы, а не на действия сильного лидера. Оппозиция, вдохновленная обновленным лидерством, переходит в наступление, организуя митинги даже в оплотах правящей партии.

Эрдоган ограничен двумя президентскими сроками, он не сможет остаться у власти после 2028 года. Его популярность упала настолько, что по опросам он не выиграл бы выборы уже завтра. Арест главного оппонента стал роковой ошибкой, которая, возможно, войдет в историю как пример того, как даже самый могущественный авторитарный лидер может переоценить свои возможности и потерпеть крах.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин