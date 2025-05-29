Foreign Affairs: Конец Эрдогана

Foreign Affairs: Конец Эрдогана2
- 29.05.2025, 14:32
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Как турецкий лидер сам создал угрозу своему правлению.
Популистский авторитарный лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас борется за политическое выживание — нынешний кризис полностью его собственная заслуга, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Эрдоган организовал рейд полиции на дом популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В операции участвовали около 200 полицейских. Имамоглу, главный политический соперник и потенциальный претендент на президентский пост, был арестован и обвинен по сомнительным обвинениям, включая необоснованные обвинения в коррупции и терроризме.
Несмотря на запреты массовых собраний, арест вызвал крупнейшие за последние десять лет протесты, охватившие большинство турецких провинций. В некоторых демонстрациях в Стамбуле участвовали более миллиона человек, особенно много было молодых людей.
Хотя харизматичный Имамоглу представляет серьезную угрозу, нынешний кризис — не его заслуга, а отражение нарастающей слабости Эрдогана. Общественное недовольство его правлением растет, а его авторитарный стиль управления и самоуверенность только усугубляют ситуацию. Согласно опросу Pew Research Center, 55% взрослых турок относятся к Эрдогану негативно, а его партия проиграла муниципальные выборы 2024 года.
Нынешние протесты отличаются масштабом и длительностью: демонстранты совмещают уличные акции с бойкотом бизнеса, поддерживающего Эрдогана, онлайн-активизмом и гражданским неповиновением. Экономика Турции, и без того в затруднении, получила новый удар.
Эрдоган отвечает массовыми арестами сторонников Имамоглу, но это все больше похоже на попытку спасти себя от угрозы, а не на действия сильного лидера. Оппозиция, вдохновленная обновленным лидерством, переходит в наступление, организуя митинги даже в оплотах правящей партии.
Эрдоган ограничен двумя президентскими сроками, он не сможет остаться у власти после 2028 года. Его популярность упала настолько, что по опросам он не выиграл бы выборы уже завтра. Арест главного оппонента стал роковой ошибкой, которая, возможно, войдет в историю как пример того, как даже самый могущественный авторитарный лидер может переоценить свои возможности и потерпеть крах.