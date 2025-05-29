«Белрыбу» отправили в банкротство 29.05.2025, 14:39

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Она должна кредиторам почти $33 миллиона.

Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве некогда крупного производителя рыбной продукции. ОАО «Белрыба» должно своим кредиторам почти $33 млн в пересчете. Информация об этом есть в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

История ОАО «Белрыба» началась в декабре 1957 года. Компания известна на рынке как один из крупнейших производителей копчено-провесной продукции из рыбы, рыбных деликатесов, консервов. В частности, ее продукция выпускалась под одноименной торговой маркой, а также под брендами «Веселый Флинт», «Столичная», «Рыбзавод Минск». Всего более 400 наименований. А ее клиентами были свыше 2,6 тыс. предприятий как в Беларуси, так и за ее пределами. Кроме этого, у компании был автопарк из 44 грузовиков, а также сеть собственных магазинов по всей стране.

С середины 2010-х «Белрыба» была убыточной. По итогам 2016 года компания ушла в минус на 513 тыс. рублей, а за 2017-й ее убыток вырос до 1,8 млн рублей.

С 2018 года компания начала продавать свое имущество. Так, в сентябре того года на аукцион попали оборудование и здания в Минске, а в феврале 2019-го — торговое и производственное оборудование, а также торговые помещения, в том числе в Слуцке и Нарочи. С конца 2020 года ОАО начало сдавать часть своего имущества в аренду. Например, склады, офисные помещения, холодильные камеры. Однако это не помогло справиться с убытками. Так, по итогам 2020 года компания ушла в минус на 12,7 млн, а за 2021-й — в минус на 8,8 млн рублей.

За 2022-й год ОАО «Белрыба» также показало убыток в 9,58 млн рублей. А по итогам 2023-го убыток достиг 10,662 млн рублей.

Примечательно, что в марте 2024-го по итогам 2023 года аудитор ОАО в своем заключении указывал на наличие «существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности» предприятия.

В итоге в середине 2025-го ОАО «Белрыба» подало в суд заявление о своем банкротстве, так как «размер его кредиторской задолженности более чем в два раза превышает стоимость имеющихся у него активов». Компания должна своим кредиторам почти 108 млн рублей, или $33 млн в пересчете. При этом согласно данным бухгалтерского баланса стоимость ее активов — всего 47,6 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что 100% доли в ОАО принадлежит Минскому государственному исполнительному комитету, а основной вид деятельности «Белрыбы» — сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

В итоге Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве ОАО «Белрыба» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Его итоги собираются рассмотреть 10 сентября 2025 года.

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