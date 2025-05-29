В Белом доме отреагировали на решение суда по блокированию импортных пошлин Трампа

В Белом доме отреагировали на решение суда по блокированию импортных пошлин Трампа2
- 29.05.2025, 14:52
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Президент США не откажется от политики тарифов.
В Белом доме прокомментировали решение Федерального суда по международной торговле США по блокированию тарифов на импорт. Об этом сообщает CNN.
Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что невзаимное отношение других стран к США «подпитало исторический и постоянный торговый дефицит Америки».
Он утверждает, что этот дефицит создал «чрезвычайную ситуацию, которая разрушила американские общины, оставила наших рабочих без работы и ослабила нашу оборонную промышленную базу».
По его словам, суд не отрицал перечисленные факты.
Десаи сказал, что «неизбранные судьи» не должны решать, как должным образом реагировать на «чрезвычайную ситуацию в стране».
«Президент (США Дональд — ред.) Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация обязуется использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия», — добавил представитель Белого дома.
Ранее Федеральный суд по международной торговле США единогласно признал незаконными масштабные тарифы на импорт, введенные президентом Дональдом Трампом.