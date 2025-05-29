В Беларуси запустили конкурента собственному «Атланту» 3 29.05.2025, 14:56

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На падающем рынке.

Стремление Лукашенко множить даже не самые успешные проекты в ближайшее время получит серьезную проверку. Китайская компания «Мидеа» на днях запустила в Барановичах завод по выпуску до 1 млн штук холодильников.

При этом в стране уже есть собственный крупный производитель, «Атлант». И нацелены оба производителя в основном на российский рынок, где продажи и так снижаются, пишет planbmedia.io.

Строили мы строили

Накануне председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал Лукашенко о запуске нового завода «Мидеа». Там начат выпуск холодильников, изготовлена партия из 2 тысяч штук, предназначенных для рынков Казахстана и России.

«Спрос на холодильники, которые мы планируем выпускать, есть, объем будем доводить до 850 тысяч», — отметил Пархомчик. На реализацию этого проекта в Беларусь привлекли 28,8 млн долларов прямых иностранных инвестиций. В Барановичи завезли уникальное технологическое оборудование, позволяющее на месте производить компоненты для холодильников. Губернатор похвастался, что за семь месяцев удалось вернуть к жизни 60 тыс. кв.м производственных площадей. Прежде они долгое время использовались неэффективно.

«Это предприятие предусматривает масштабную локализацию всех компонентов. То есть все, что необходимо для производства холодильников, должно производиться на площадке в Барановичах», — подчеркнул Петр Пархомчик.

А как же «Атлант»?

Но вопросы взаимодействия с конкурентом остались не раскрыты. «Атлант» и до его появления испытывал колоссальное давление со стороны азиатских производителей. Он проседал по всем параметрам. И оптимизма не просматривается.

В первую очередь, из-за охлаждения российского рынка. Продажи холодильников в России в первом квартале 2025-го года сократились на 10% год к году до 614 тысяч штук, пишет «Коммерсант». При этом сменился лидер рынка. Вместо китайского Haier, который год назад занимал 19% рынка (сейчас 13%), им стал турецкий Indesit (12% годом ранее и 15% рынка сейчас). Техника последнего для российского рынка полностью производится в Липецке. Третье место сохранил турецкий Beko, чья доля снизилась по итогам года на 1 процентный пункт, до 6%.

Белoруcский производитель, «Атлант», сохранил долю в 5% рынка и остался на пятой позиции.

Состояние производителя мог бы улучшить рост спрос на стиральные машины, которые также выпускает «Атлант». Однако с ними ситуация не лучше. За первый квартал в России продано 866 тыс. стиральных машин, и это на 10% меньше уровня января-марта 2024-го года.

Прогноз участников российского рынка до конца года изменений тренда не предполагает. Объем продаваемой в РФ бытовой техники уменьшится еще на 10% из-за высокой ключевой ставки.

Мощности «Атланта» (1,5 млн холодильников и морозильников и 1 млн стиралок) остаются недогруженными. Но основной собственник предприятия, государство, смело раздало льготы китайцам и ждет успеха от нового игрока. Какая роль при этом останется «Атланту» и выдержит ли он борьбу за рынки и кадры — пока вопрос.

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