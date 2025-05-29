Россия начала закупать картофель в Монголии 4 29.05.2025, 15:04

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В стране рекордный дефицит.

Столкнувшись с дефицитом и резким ростом цен на картофель, Россия впервые прибегла к закупкам «второго хлеба» в Монголии. В апреле—мае в Бурятию из соседнего государства ввезли более 4 тыс. тонн картофеля, сообщает издание «Байкал-Daily». Директор местного отделения «Россельхозцентра» Намжил Мардваев отметил, что эта новость оставила «удручающее впечатление», поскольку в Бурятии картошку выращивают уже более 300 лет, тогда как в Монголии начали это делать только в 1960-х годах, а наиболее продуктивно — в 2000-х. «Монголы столетиями возили весь картофель от нас», — подчеркнул Мардваев.

Но теперь, по его словам, в соседней стране выращивание картофеля находится на другом уровне по сравнению с Россией. При этом, кроме новой современной техники, в Монголии используют много старых советских машин, которые были вывезены в том числе из Бурятии по цене металлолома. «И вот эти ребята, которые еще вчера начали выращивать картошку, теперь продают ее нам. Воистину пути господни неисповедимы», — заключил директор местного «Россельхозцентра».

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