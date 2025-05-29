Лукашенко добивает сельское хозяйство 5 29.05.2025, 15:10

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Борьба с падежом скота достигла апогея.

На совещании с обновленным правительством Александр Лукашенко вновь устроил разнос по поводу гибели скота. По его словам, падеж достиг исторического максимума. Накануне правитель анонсировал, что в этом году «будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота».

— Как можно допустить гибель маленьких этих деток — телят. Как это можно? Об этом мы отдельно поговорим. Я не хочу, чтобы этот важнейший вопрос сельского хозяйства был спрятан вот за перечнем тех вопросов, который мной обозначен, — цитирует правителя Telegram-канал Пул первого.

Предыдущий раз Лукашенко гневно высказывался о падеже скота в апреле этого года. Тогда же он записал ветврача во «враги народа»:

— За сокрытие падежа и дохлятины — это вы вдвоем ответите на всю катушку, — пригрозил тогда Лукашенко главе Витебского облисполкома Александру Субботину и председателю Оршанского райисполкома Игорю Морозу.

Падеж скота для Беларуси — не новая проблема. Лукашенко из года в год грозит наказать всех причастных, однако ситуация только ухудшается. Впрочем, это не мешает правителю вновь и вновь «спасать» телят, поросят и прочую живность.

«Салiдарнасць» собрала его высказывания прошлых лет.

Во время посещения Ветковского района в 2019-м:

— Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса.

Во время поездки в Стародорожский район в 2019-м:

— За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие.

На совещании с руководством Совмина в 2022-м:

— Смотреть на ваши цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, Администрации (кого угодно подключайте) немедленно доклада мне о том, как обстоят дела.

Посещая Гродненскую область в 2023-м:

— Вообще не должно быть падежа. Кроме исключительных случаев. Надо забирать. Пока у них в нерадивых хозяйствах не отработают технологии. Почему из нерадивых хозяйств не привезти ему скот и не отдать?! Он не отказался бы. У тех, кто не умеет содержать телят до месяца, — забирать. Это железобетонно должно быть.

Во время экономического совещания в 2024-м:

— Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне погибала корова — это была трагедия вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие это еще нормативы по падежу скота?

За время, что Лукашенко разбирается с падежом скота, поголовье свиней, по данным на 2024 год, снизилось в 1,6 раза, коров — в 1,5, сообщал «Позірк».

И вот вершина истории «спасения» — падеж достиг исторического максимума. Кажется, тот случай, когда без услуг «спасителя» шансы на выживание у белорусских бычков были бы куда выше.

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