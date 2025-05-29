Перестрелка российских силовиков в Орше: появились новые подробности

Перестрелка российских силовиков в Орше: появились новые подробности5
- 29.05.2025, 15:16
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Они были под действием наркотиков.
Двое высокопоставленных российских сотрудников полиции устроили перестрелку в Орше утром 26 мая. В результате один из них застрелил другого. Появились новые подробности этого резонансного дела.
Как пишет orsha.eu, после работы полицейские, которые были в командировке в Смоленской области России, решили отдохнуть и употребить наркотики. Экспертиза выявила в их крови синтетические вещества, известные как «соли».
На личном автомобиле без номерных знаков они выехали на трассу М1, но водитель под наркотиками перепутал направление и по ошибке направился не в сторону российского города, а в Беларусь.
Водитель и пассажир якобы даже не сразу поняли, что оказались в другой стране.
После этого мужчины поссорились. Конфликт закончился выстрелом из травматического оружия. Один из полицейских погиб.
По информации канала, звонок в белорусскую милицию сделал сам убийца.
Официальной информации на этот счет нет.