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Перестрелка российских силовиков в Орше: появились новые подробности

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  • 29.05.2025, 15:16
  • 2,906
Перестрелка российских силовиков в Орше: появились новые подробности

Они были под действием наркотиков.

Двое высокопоставленных российских сотрудников полиции устроили перестрелку в Орше утром 26 мая. В результате один из них застрелил другого. Появились новые подробности этого резонансного дела.

Как пишет orsha.eu, после работы полицейские, которые были в командировке в Смоленской области России, решили отдохнуть и употребить наркотики. Экспертиза выявила в их крови синтетические вещества, известные как «соли».

На личном автомобиле без номерных знаков они выехали на трассу М1, но водитель под наркотиками перепутал направление и по ошибке направился не в сторону российского города, а в Беларусь.

Водитель и пассажир якобы даже не сразу поняли, что оказались в другой стране.

После этого мужчины поссорились. Конфликт закончился выстрелом из травматического оружия. Один из полицейских погиб.

По информации канала, звонок в белорусскую милицию сделал сам убийца.

Официальной информации на этот счет нет.

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