«Кто развязал Вторую мировую? Об этом детям рассказали?» 1 29.05.2025, 15:28

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Белорусские родители возмущены последними звонками.

Вторая мировая война, красно-зеленые флаги и православные священники. И это не 9 мая, а последние звонки в белорусских школах. Белорусские родители возмущены, что их детям испортили праздник.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Нет чтобы смотрели вперед! А то все назад и назад! Вспоминают прошлое, у тех, у кого уже нет будущего!!!»

«Что хорошего во Второй мировой войне или в том, что сегодня творит Путин с Лукашенко?»

«Патриотизм — это не обязательно маршировки. Любить — это значит любить. А выпускной — это прощание с детством, а не упоминание подвигов предков».

«То есть на любой праздник теперь будем стоять три часа и слушать про войну?»

«Для этого есть 9 мая, 3 июля. А так скоро будем как в КНДР: на работу строем и с песнями».

«Такими темпами у детей развивается не патриотизм, а неприязнь ко всей этой движухе».

«Кто развязал Вторую мировую? Об этом детям рассказали?»

«Уверена, желающих уехать в другие страны станет еще больше. Даже те, кто собирался поступать в своей стране, задумаются о поступлении за границей».

«Шары яркие запретили, только госсимволика. Последний звонок, но не для детей».

«Российское сумасшествие докатилось до Беларуси».

«Это праздник взросления выпускников, им не нужно портить день окончания школы».

«Это от чиновников идет. Маразм „обучения“ патриотизму зародился в России и пришел в Беларусь тоже от чиновников. А руководству нечего делать: не хочешь исполнять — приплетут 12 статей, и до расстрела дойти могут».

«Насильно патриотом не станешь. Пример СССР: за пару лет перестройки ярые комсомольцы и коммунисты стали барыгами и бандитами».

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