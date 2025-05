В чем заблуждаются техноолигархи? 29.05.2025, 15:29

Повелители ИИ забывают об окружающей действительности.

Самые яркие представители Кремниевой долины все активнее пытаются не просто предсказать будущее, а навязать его обществу, пишет своей книге «Больше всего навсегда: Повелители ИИ, космические империи и крестовый поход Кремниевой долины за судьбу человечества» («More Everything Forever: AI Overlords, Space Empires, and Silicon Valley's Crusade to Control the Fate of Humanity») журналист Адам Беккер. Как сообщает журнал The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org), автор предлагает критически взглянуть на техноутопизм, проповедуемый Илоном Маском, Джеффом Безосом, Сэмом Альтманом и другими лидерами IT-индустрии.

По мнению Беккера, их вера в ИИ, бессмертие, колонизацию космоса и бесконечный рост — не просто эксцентричные мечты, а идеология с конкретными последствиями. Эти мечты о вечной жизни и всеобщем изобилии подменяют заботу о реальных проблемах настоящего. Если вы верите, что человечество спасется на Марсе, зачем решать климатические кризисы на Земле?

Особое внимание автор уделяет философии «долгосрочности» (longtermism), согласно которой интересы будущих поколений важнее потребностей современных людей. В этом подходе Беккер видит удобное оправдание власти и привилегий тех, кто уже сегодня обладает ресурсами для «спасения человечества».

Техноутопизм, как утверждает Беккер, обретает черты новой секулярной религии. Он обещает цифровое бессмертие, возвращение смысла и веры в прогресс, но на деле может привести к усилению неравенства и отказу от ответственности. Мечты не должны подменять этику. Прежде чем стремиться в космос, нужно решить проблемы здесь, на Земле.

