«Баланс увеличился с 9500 до 15 000 долларов» 29.05.2025, 15:44

Белорусы зарабатывали до 20% в месяц, а потом что-то пошло не так

Инвестируй, наблюдай за графиками, выводи прибыль — ну прям мечта, тем более если доход — до 20% в месяц. Кто-то заходил с сотней долларов, кто-то — с 15 тыс., а кто-то и вовсе приводил знакомых для большего профита. Только вот в итоге с доходом у инвесторов не срослось — вместо этого они получили зависшие на экране цифры, которые когда-то были их деньгами. Журналисты Onliner поговорили с белорусами, пострадавшими от проекта MTHUB, а также связались с представителями самой платформы, которые от обязательств не отказываются. Но главный вопрос — когда людям вернут деньги — так и остается без ответа.

«Деньги работали, только их нельзя вывести»

Весной 2023 года Елена впервые заинтересовалась инвестициями — не столько ради заработка, сколько ради саморазвития. Она искала образовательные форматы, связанные с финансами и криптовалютой, и наткнулась в интернете на мероприятия, одно из которых проходило в Беларуси. Именно там Елена впервые услышала о возможности копитрейдинга на платформе MTHUB.

— После мероприятия я попросила у организаторов контакт человека, который мог бы немного поучить меня инвестициям. Так я вышла на Андрея. Он предлагал обучение за $ 2000, но сумма была неподъемной, и тогда он сам предложил другой вариант — инвестировать через платформу MTHUB — сайт, где можно копировать сделки «опытных трейдеров». Начать можно было с $ 100. Я согласилась.

Проценты, конечно, выглядели привлекательно. Там были разные уровни риска. Если хочешь совсем спокойно, выбирай консервативную стратегию, там доход — чуть меньше 1% в месяц. Ну, то есть почти как в банке. Были еще стратегии средней доходности, но в них я особо не углублялась. А вот самые интересные, конечно, были высокорискованные: по ним обещали до 5−6% в месяц. Вроде бы не слишком заоблачно, выглядело вполне реально, особенно по сравнению с какими-то другими инвестициями. При этом меня уверяли, что даже на рисковых стратегиях есть стоп-лоссы: просадка не может превысить 30%, мол, все под контролем.

Баланс Елены действительно рос, а сами проценты были выше, чем на банковских вкладах. Постепенно росло и доверие к платформе, тем более что в Минске проводились офлайн-встречи с другими инвесторами, где выступали и Андрей, и СЕО Александр.

— Я на них ходила, чтобы убедиться, что люди тут настоящие. После одной из таких встреч я решила увеличить вложения и перевела туда $ 8000. Деньги переводила через посредников в USDT, как мне посоветовали.

В общей сумме я вложила около $ 9500. Конечно, это не та сумма, которую можно просто взять и отложить. Зарплата у меня — 1100 рублей, деньги шли из сбережений, где-то экономила, часть, как я и говорила, взяла у мамы. Слава богу, не влезла в кредиты, но все равно эти деньги дались мне большим трудом. А теперь их просто нет.

— Вы вообще разбирались в криптовалютах и инвестициях? Это же всегда риски.

— Нет, не особо, просто искала вариант с хорошими процентами. Я понимаю, что инвестиции — это риски, но тут дело не в рисках, а в том, что деньги попросту нельзя вывести. Я не претендую на проценты — хочу вернуть хотя бы остаток, то, что вводилось на лицевой счет.

— Вы говорите про 5−6% в месяц — это же 60−70% в год. Не слишком ли сладкие условия, откуда такой доход?

— Нам говорили, что у трейдеров нет своих денег и мы выступали как инвесторы, а они брали комиссию за свои услуги. Суть в том, что какое-то время все работало, то есть те $ 100, которые я положила, спустя месяц я сняла с процентами и убедилась, что платформе можно доверять.

По словам девушки, всего было порядка 400 участников, которые вложили десятки и сотни тысяч долларов. Она рассказывает, что были и те, кто брал кредиты, чтобы заработать больше, а кто-то приглашал других людей по реферальной системе и сейчас вынужден покрывать их убытки.

— Сперва нам обещали, что все вернут, но постоянно находились какие-то трудности. Я общалась с CEO по поводу вывода денег, и он тоже рассказывал, что все у них хорошо, есть лишь небольшие трудности, активов, мол, в два раза больше, чем у участников. Но денег так и не было. Сейчас он и вовсе перестал выходить на связь.

Мне больно, что такие схемы продолжают работать и никакой управы на них нет. Насколько я знаю, та же команда сейчас работает над новой инвестиционной платформой в России, и закончится все, скорее всего, так же.

Что за MTHUB

Судя по информации из сети, MTHUB позиционирует себя как инвестиционный сервис, предлагающий пользователям «копировать сделки талантливых трейдеров» и потенциально зарабатывать на этом. Участникам предлагается вложить минимальный депозит от 10 USDT и подключиться к одному из публичных счетов, доступных на платформе. Для использования сервиса требуется ежемесячная подписка за внутренние токены MTHUB.

Сайт MTHUB работает на русском и английском языках, поддержка осуществляется исключительно через электронную почту. При этом отсутствуют ключевые признаки прозрачности: юридический адрес, договор оферты, лицензия, номера телефонов. Известно лишь, что платформа зарегистрирована на Маршалловых Островах — офшорной юрисдикции без жестких требований к финансовым посредникам. Также известно, что Центробанк России в 2023 году включил компанию в свой черный список за признаки нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг.

Судя по многочисленным отзывам в сети, клиенты сталкивались с невозможностью вывести средства, формальной работой техподдержки и отсутствием возможности обратиться к регулятору.

Ниже еще две истории белорусов, которые решили приумножить свои средства на MTHUB.

«Цифры есть, а денег нет». История Олега

Олег впервые услышал про MTHUB, когда эту платформу посоветовал ему знакомый.

— Сказал, что работает уже больше года, нормальная штука, можно «припарковать бабки». Тогда все выглядело надежно: сайт работал, инвесторы обсуждали доходность, знакомый получал прибыль, а платформа обещала проценты, которых не предложит ни один банк. Я начал с $ 500, а со временем довел сумму вложений до $ 2500. При этом периодически выводил небольшую прибыль — чуть больше $ 100 в месяц.

В какой-то момент Олег все же решил съездить на очную встречу в Минске. Проект, по его словам, представляли как технологичный, современный, с возможностью выбирать трейдера или алгоритм.

— Я тогда взял с собой жену, и вот она первая засомневалась, сказала, что это похоже на «слишком сладкую» историю. Проценты обещали серьезные, в некоторых группах доходило до 10−20% в месяц. Это ненормально: ну кто дает такую доходность просто так? Сразу после презентации я решил выйти из проекта и поставил деньги на вывод. Но со мной связался CEO Александр и убедил остаться. Сказал: мол, мы настраиваемся, команда работает, зачем вы уходите, все будет только лучше. Я согласился, и теперь жалею об этом.

Фактически Олегу удалось вернуть около $ 900, остальные средства — примерно $ 1600 — зависли.

— Платформа до сих пор работает, туда можно зайти, увидеть там свои цифры. Но вывести деньги нельзя: система выдает ошибку, мол, предыдущая транзакция не исполнена. Сперва говорили, что это сбой, надо подождать. А потом просто тишина. Никого по своей ссылке я не звал, не хотел брать на себя ответственность. Но таких, кто вложился и еще и других привел, в общем чате было много. Некоторые — с куда более серьезными суммами — по $ 10−15 тыс., брали кредиты, кто-то даже продавал жилье.

— Как сейчас относитесь к такому пассивному доходу?

— В моем случае были только пассивные убытки. Конечно, все поменялось. Понял: если сам в этом не разбираешься, лучше не соваться. Понятно, что есть те, кто реально зарабатывает на трейдинге и криптовалютах, я не спорю. Но эти люди разбираются, анализируют, учатся и прикладывают уйму усилий, а не просто дают свои деньги кому-то и ждут по 10−20% в месяц.

История Вадима, потерявшего $ 15 000

Когда Вадим впервые оказался на мероприятии Trading Day в Минске, он не думал, что через год потеряет десятки тысяч долларов.

— Я крутился в этой среде, интересовался трейдингом. Поехал на тусовку — посмотреть, пообщаться. И там познакомился с Андреем и Владом. Они были организаторами, выступали, рассказывали про инвестиции, площадку, возможности. Все выглядело солидно. Андрей позиционировал себя как сооснователя платформы MTHUB, которая, по его словам, уже «успешно работает» и позволяет хорошо зарабатывать. Звучало все логично: выбираешь трейдера, копируешь его сделки — и зарабатываешь процент. Нам показали счета, цифры, статистику, и они выглядели правдоподобно.

Сначала Вадим решил проверить все на малой сумме — $ 400. Платформа действительно работала, деньги выводились, «профит капал». Тогда он начал наращивать обороты — за год его вложения выросли до $ 15 000.

— Проценты были в среднем от 5 до 20 в месяц. Это не обещания с потолка, там прямо видно было движение денег, как будто реально шла торговля. А параллельно еще можно было вкладываться в их токен — якобы будущую внутреннюю валюту платформы. Однако все рухнуло в начале 2024 года. Начались задержки с выводом, потом стали рассказывать о технических сбоях, ликвидациях торговых счетов. В чате успокаивали, обещали все восстановить. Но по факту вывода так и не последовало.

Поначалу участники верили организаторам, кто-то надеялся, что это и правда временно.

— Я сразу понял, что нас обманули, и стал агитировать людей объединиться и написать коллективное заявление в милицию. Но так как у людей была надежда, многие молчали. Других участников, которые задавали неудобные вопросы организаторам, банили в чате. Написал что-то неудобное — в бан. А потом организаторы вообще перестали выходить на связь.

Парень не скрывает, что по реферальной системе подключал других людей — друзей, знакомых, коллег.

— Я их предупреждал, что это риск: можешь заработать, а можешь все потерять. Люди взрослые, решали сами. Никто не обиделся, все понимали, что меня так же обманули. По системе рефералов капало 1−2% в месяц от вложений приглашенных. Это не такие уж большие деньги: если, к примеру, друг заводил $ 10 000, то рефералу начислялось $ 100−200 в месяц.

Сейчас даже смешно об этом вспоминать: эти деньги — пыль. Все эти реферальные бонусы были просто прикормкой.

— Как вообще вас смогли втянуть туда, вы же разбирались в теме?

— Они умеют убеждать. У них не было ни дорогих часов, ни машин — они просто хорошие психологи. Видно, что ребята пришли из сетевого бизнеса, умеют затягивать. Например, Андрей легко рассказывал о платформе, но при этом не брал на себя ответственность, мол, он просто рассказывал, просто продвигал. А когда платформа накрылась, начали морозиться, мол, сами ничего не знали и отношения к ней не имеют. Все по классике.

Сейчас эти же люди запустили новый проект где-то за границей, но в онлайне все равно могут зайти и белорусы. Те же лица, та же схема, только вывеска новая.

Вадим первым подал заявление в милицию, но ему пришел ответ, что это гражданско-правовые отношения. Мужчина говорит, что не верит в возврат денег и давно отпустил ситуацию. По его словам, вся эта история — хороший урок.

— Да, было дело, $ 15 000 потерял, но зато теперь я точно знаю, как устроены такие схемы. Сейчас я зарабатываю на собственном бизнесе, от инвестиций в крипту и трейдинг отказался полностью. Хватит уже.

Некоторые из пострадавших утверждают, что уже обращались в правоохранительные органы. Одни рассказывают, что их заявления были приняты, другие — что им отказали в возбуждении дела, сославшись на гражданско-правовой характер отношений. Есть и те, кто называет конкретные номера дел и утверждает, что расследование по статье 209 УК (Мошенничество) уже ведется.

Журналисты обратились в Следственный комитет, чтобы уточнить, зарегистрированы ли в производстве дела, где фигурирует платформа MTHUB.

«Я сам потерял более $ 30 тыс. и являюсь жертвой». Комментарий Андрея

На фоне всего вышеперечисленного возникает вопрос: был ли у платформы вообще доступ к реальному рынку или происходила лишь имитация торговли? Журналисты связались с Андреем, который выступал на презентациях и вел AMA-сессии MTHUB, а также с CEO компании Александром.

Андрей утверждает, что не имел организационного отношения к платформе и сам оказался в числе пострадавших.

— Почему вопросы адресованы мне, как будто это моя компания? Я сам потерял более $ 30 тыс. и являюсь жертвой, — начинает Андрей.

По его словам, участие в публичных мероприятиях, где упоминалась тематика криптовалют и децентрализованных решений, не носило характера продвижения платформы как инвестиционного продукта.

— Я выступал на форумах и в институтах, но это были общие ивенты по IT и крипте: «Крипто Бридж», «Блэк Свон» и другие. Это были открытые образовательные события, где было много спикеров. Платформу я не рекламировал, деньги не собирал.

На вопрос о том, распространял ли он информацию о доходности MTHUB, парень дает отрицательный ответ.

— Это ложь и клевета. Если кто-то утверждает обратное, пусть предоставит факты. Я ничего не обещал, не представлял команду и не продвигал проект. Основателем платформы является Александр, который публично заявлял о своей ответственности за проект. Сейчас я, как и все, ожидаю возврата собственных средств, а заявление в милицию подал уже давно.

Журналисты попросили Андрея сбросить ответ на его заявление из милиции, раз оно действительно было написано. Документа они так и не увидели.

«Компания планомерно гасит свои обязательства и не отказывается от них». Комментарий СЕО

Может, общение с СЕО прольет свет на ситуацию? Как бы не так. Вместо ответов на вопросы Александр сбрасывает ссылку, где описывается история платформы до августа 2024 года. Коротко — его тезисы.

С 2022 по 2024 год компания столкнулась с рядом инцидентов:

• Сбой системы и остановка торгов на 12 часов (пишут, что тогда всем все компенсировали).

• Некорректные котировки со стороны биржи.

• Задержки с выводами из-за проблем у платежного провайдера.

• В начале 2024 года — массовая ликвидация позиций на бирже, что привело к крупным потерям активов.

После этого компания приостановила работу и рассматривала два сценария: банкротство или продолжение деятельности. В итоге выбрала продолжение. Компания заявляет, что с февраля по апрель 2024 года она частично погашала долги, а в мае — июне планировались новые выплаты, однако случилась блокировка криптоаккаунта — якобы из-за жалобы клиента.

Параллельно на август — сентябрь 2024 года компания обещала докапитализацию за счет собственных и заемных средств, но только для тех клиентов, у которых нет юридических претензий.

Чтобы рассчитывать на выплаты, клиенту предлагалось:

• написать на электронную почту заявление о переводе обязательств;

• пройти верификацию;

• получить и подписать договор передачи долга с юрлица на физлицо.

После обещаний «вернуть все» многие пострадавшие инвесторы так и не получили от основателя платформы конкретики. Клиентам MTHUB рекомендовали решать вопросы индивидуально и не инициировать судебные процессы, чтобы не осложнять ситуацию.

С тех пор прошел почти год, но Александр так и не уточнил журналисту, какая сумма требуется, чтобы рассчитаться со всеми инвесторами. Он также не рассказал, скольким клиентам выплаты уже произведены и сколько еще ждут возврата средств. Конкретной даты завершения расчетов тоже нет.

— Вывод виртуальных активов осуществляется по мере появления достаточной ликвидности у компании в порядке приоритетности, итерациями по три-четыре месяца. Если проще, компания планомерно гасит свои обязательства и не отказывается от них.

Встречные и уточняющие вопросы были проигнорированы.

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