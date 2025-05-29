В Беларуси нехватка вакцин от ветрянки 2 29.05.2025, 15:51

Из-за экономии лукашистов.

В Беларуси не хватает вакцин от ветрянки. В редакцию «Еврорадио» обратилась читательница с жалобой о том, что ей пришлось оббегать несколько поликлиник прежде, чем сделать прививку.

Журналист Лиза Мирославская решилa проверить эту информацию и обзвонилa несколько учреждений. Что она узнала и как врач комментирует ситуацию?

Где-то нет «сто лет», а где-то платно и под заказ

Под видом обеспокоенного гражданина звоню в столичные поликлиники и говорю, что хочу сделать прививку от ветрянки.

В минской поликлинике №1 трубку снимает женщина из регистратуры, внимательно слушает мой вопрос и переспрашивает у коллеги. На заднем фоне слышен диалог:

— Хочет сделать прививку от ветрянки. У нас есть?

— Нет, конечно! Её сто лет нету.

Эту же информацию она передала и мне.

То же самое мне рассказали и в 19-й поликлинике: мол вакцин от ветрянки у них нет, а чтобы узнать, где есть — звоните на короткий номер 131.

Третья попытка оказалась успешной. В 32-й поликлинике мне сказали, что вакцины у них есть, но платные и посоветовали набрать их инфекционисту.

Похожая история и в 6-й поликлинике. Здесь меня из регистратуры сразу направили к инфекционистке, которая рассказала, каким образом происходит вакцинация.

— Прививку от ветрянки только под заказ.

— А почему под заказ? Можете вообще объяснить, как это работает?

— Сначала мы записываем людей, потом обзваниваем их еще раз, подтверждаем и тогда заказываем вакцину. Почему под заказ? Потому что она стоит 114 рублей. В следующий раз она может больше стоить. Цены не стоят на месте.

- Это импортная прививка?

— Из Китая мы заказываем.

— Хорошо, а если я сегодня запишусь, когда мне сделают укол?

— В течение двух недель она придет из Китая. Мы вколем сначала один компонент, а через два месяца второй.

«Государству выгоднее потерять одного ребёнка в год, чем оплачивать вакцинацию десятков тысяч»

Получается, что в государственных поликлиниках сделать такую прививку бесплатно нельзя. А если очень хочется, во-первых, придется сначала поискать, где их делают, а во-вторых, заплатить минимум 114 рублей.

Педиатoр Майя Терекулова говорит, что такая ситуация с вакцинами не входящими в национальный календарь, была всегда.

— Они всегда были платные и всегда были под заказ.

По словам докторa, недоступность вакцин сложилась из-за экономии государства. И будь такие лекарства бесплатными, можно было бы спасать от смерти минимум одного ребенка в год.

—Безусловно. Ветряная оспа — очень распространенный и опасный осложнениями вирус. Но риск осложнений достаточно низкий, а вакцина дорогая. Государству выгоднее потерять одного ребёнка в год, чем оплачивать вакцинацию десятков тысяч.

Майя советует родителям не жалеть денег и обязательно сделать прививку от ветрянки, особенно, если ребенок входит в зону риска.

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