В Беларуси нехватка вакцин от ветрянки

В Беларуси нехватка вакцин от ветрянки2
- 29.05.2025, 15:51
Из-за экономии лукашистов.
В Беларуси не хватает вакцин от ветрянки. В редакцию «Еврорадио» обратилась читательница с жалобой о том, что ей пришлось оббегать несколько поликлиник прежде, чем сделать прививку.
Журналист Лиза Мирославская решилa проверить эту информацию и обзвонилa несколько учреждений. Что она узнала и как врач комментирует ситуацию?
Где-то нет «сто лет», а где-то платно и под заказ
Под видом обеспокоенного гражданина звоню в столичные поликлиники и говорю, что хочу сделать прививку от ветрянки.
В минской поликлинике №1 трубку снимает женщина из регистратуры, внимательно слушает мой вопрос и переспрашивает у коллеги. На заднем фоне слышен диалог:
— Хочет сделать прививку от ветрянки. У нас есть?
— Нет, конечно! Её сто лет нету.
Эту же информацию она передала и мне.
То же самое мне рассказали и в 19-й поликлинике: мол вакцин от ветрянки у них нет, а чтобы узнать, где есть — звоните на короткий номер 131.
Третья попытка оказалась успешной. В 32-й поликлинике мне сказали, что вакцины у них есть, но платные и посоветовали набрать их инфекционисту.
Похожая история и в 6-й поликлинике. Здесь меня из регистратуры сразу направили к инфекционистке, которая рассказала, каким образом происходит вакцинация.
— Прививку от ветрянки только под заказ.
— А почему под заказ? Можете вообще объяснить, как это работает?
— Сначала мы записываем людей, потом обзваниваем их еще раз, подтверждаем и тогда заказываем вакцину. Почему под заказ? Потому что она стоит 114 рублей. В следующий раз она может больше стоить. Цены не стоят на месте.
- Это импортная прививка?
— Из Китая мы заказываем.
— Хорошо, а если я сегодня запишусь, когда мне сделают укол?
— В течение двух недель она придет из Китая. Мы вколем сначала один компонент, а через два месяца второй.
«Государству выгоднее потерять одного ребёнка в год, чем оплачивать вакцинацию десятков тысяч»
Получается, что в государственных поликлиниках сделать такую прививку бесплатно нельзя. А если очень хочется, во-первых, придется сначала поискать, где их делают, а во-вторых, заплатить минимум 114 рублей.
Педиатoр Майя Терекулова говорит, что такая ситуация с вакцинами не входящими в национальный календарь, была всегда.
— Они всегда были платные и всегда были под заказ.
По словам докторa, недоступность вакцин сложилась из-за экономии государства. И будь такие лекарства бесплатными, можно было бы спасать от смерти минимум одного ребенка в год.
—Безусловно. Ветряная оспа — очень распространенный и опасный осложнениями вирус. Но риск осложнений достаточно низкий, а вакцина дорогая. Государству выгоднее потерять одного ребёнка в год, чем оплачивать вакцинацию десятков тысяч.
Майя советует родителям не жалеть денег и обязательно сделать прививку от ветрянки, особенно, если ребенок входит в зону риска.