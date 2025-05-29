Как часто белорусы могут привозить алкоголь из-за границы 29.05.2025, 16:02

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Пояснили в Государственном таможенном комитете.

«О том, что беспошлинно ввозить в страну можно не более 3 л алкоголя, я знаю. А как часто это можно делать? Каждый раз при пересечении границы?» - спросил у «АиФ» житель Молодечно.

Не совсем. Как пояснили в Государственном таможенном комитете, совершеннолетним физлицам разрешается беспошлинно ввозить в страну не более 3 л алкоголя с содержанием спирта более 0,5% один раз в семь календарных дней, поэтому при более частом пересечении границы следует учесть этот нюанс.

При расчете частоты перемещения через границу началом периода считается 00.00 часов календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд.

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