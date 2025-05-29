Форвард «Манчестер Юнайтед» готов к снижению зарплаты ради перехода в «Барселону» 29.05.2025, 16:05

Рэшфорд готов пойти на значительные финансовые уступки.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд серьезно настроен сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Diario Sport, англичанин стремится оказаться в «Барселоне».

Отмечается, что после встречи спортивного директора «блаугранас» Деку с представителями игрока вероятность трансфера существенно возросла. Рэшфорд готов пойти на значительные финансовые уступки - в частности, согласиться на снижение зарплаты и принять любые условия каталонцев, даже без гарантий игровой практики.

Несмотря на текущие финансовые ограничения, которые делают невозможной официальную регистрацию игрока, в «Барселоне» не исключают изменений до начала нового сезона. Наиболее реальный сценарий - аренда с опцией выкупа, при этом часть зарплаты игрока продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы заинтересованы в полноценной продаже игрока, однако сам Рэшфорд, по-видимому, занял жесткую позицию: «или Барса, или ничего». В таком случае компромиссный вариант между клубами выглядит вполне вероятным.

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