Посыл не для всех: белоруска посоветовала всем водителям прилепить на руль необычный стикер 5 29.05.2025, 16:19

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Подписчики поспорили.

Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором показала, какой стикер-напоминалку следует прилепить на руль всем водителям в конце мая — начале июня. Некоторые комментаторы не согласились, что эта рекомендация подойдет всем автовладельцам, пишет «Телеграф».

«Все белорусы с 25 мая», — подписала видео автор, показав стикер со словом «Свет!!!».

Напомним, согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения (ПДД) Беларуси, водители с 25 мая по 5 июня, а также с 25 августа по 5 сентября в светлое время суток обязаны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это нужно для того, чтобы школьники, у которых начались или закончились летние каникулы, замечали движущиеся машины.

За нарушение этого требования, согласно ч. 3 ст. 18.13 КоАП, грозит предупреждение или штраф до трех базовых величин (до 126 рублей сейчас).

В одном из комментариев к видео автор рассказала, что в этот период — с 25 мая по 5 июня — ГАИ организует в стране «операцию» (акцию) «Внимание — дети!». «А что за операция? Можно детальнее?» — попросил один пользователь TikTok.

«Так в большинстве современных машин в авторежиме и так ближний всегда включен + габариты. Остальное (в зависимости от комплектации) также само может автоматом включаться», — написала другая комментаторша. Ей ответил третий юзер: «Мне что-то кажется, что Беларусь — совсем не та страна, в которой все водители будут ездить на современных машинах».

Впрочем, еще один пользователь согласился, что рекомендация автора ролика подойдет не всем: «Это не для всех посыл, есть [такая] функция, как дневные ходовые огни, которые включаются при запуске мотора».

Кто-то же поблагодарил за напоминание: «О, спасибо, забыла».

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