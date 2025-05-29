Путин довел Россию 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

29.05.2025, 16:25

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Никто не верил, что такое может быть.

Это кажется невероятным, но великий гений многоходовочек довел Россию до дефицита картошки.

Никто не верил, что такое может быть. Но эффективные менеджеры доказали, что возможно все.

Цена на картофель за год выросла почти в три раза. Из-за дефицита Россия вынуждена импортировать картофель из Пакистана и Египта.

Не до картошки сейчас, срочно требуется захватить очередные развалины.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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