«У нас скоро бананы будут расти и креветки морские»
- 29.05.2025, 16:31
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В Гродно на одной из клумб выросло необычное растение.
Гродненец Александр Ляхович опубликовал шуточный ролик в TikTok. На одной из городских клумб мужчина заметил растущий ананас, пишет hrodna.life.
Фрукт растет на клумбе неподалеку от бизнес-центра «Августовский» на улице Тимирязева. «Ананасы растут. У нас скоро бананы будут расти и креветки морские», — пошутил Александр.
Чтобы стебель растения не сломался, фрукт подвязали веревкой. Периодически ананас поливают, добавляет мужчина.
В комментариях гродненцев удивило даже не само наличие ананаса на клумбе, а то, что фрукт не украли.
«Удивительно, что не стырили», — написал vlad_vodilag3.
«Значит картошки у нас нет, а ананасы уже растут», — шутит tt SO_FT.
«Я надеюсь, его не догадаются вырвать», — пишет kiskisyaniks.