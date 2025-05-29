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«У нас скоро бананы будут расти и креветки морские»

  • 29.05.2025, 16:31
  • 2,258
«У нас скоро бананы будут расти и креветки морские»

В Гродно на одной из клумб выросло необычное растение.

Гродненец Александр Ляхович опубликовал шуточный ролик в TikTok. На одной из городских клумб мужчина заметил растущий ананас, пишет hrodna.life.

Фрукт растет на клумбе неподалеку от бизнес-центра «Августовский» на улице Тимирязева. «Ананасы растут. У нас скоро бананы будут расти и креветки морские», — пошутил Александр.

Чтобы стебель растения не сломался, фрукт подвязали веревкой. Периодически ананас поливают, добавляет мужчина.

В комментариях гродненцев удивило даже не само наличие ананаса на клумбе, а то, что фрукт не украли.

«Удивительно, что не стырили», — написал vlad_vodilag3.

«Значит картошки у нас нет, а ананасы уже растут», — шутит tt SO_FT.

«Я надеюсь, его не догадаются вырвать», — пишет kiskisyaniks.

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