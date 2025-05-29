«Отжатый» Лукашенко у частника завод судится с фирмой из России
- 29.05.2025, 16:42
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Пытается вернуть миллионные долги.
«Мотовелозавод» дважды судился со смоленской компанией «Феникс» из-за долгов за поставки. Это следует из данных по судебным заседаниям, опубликованным на legat.by. Несмотря на решения суда и запросы в Россию, более 2 млн рублей до сих пор не выплачены. Вероятность получить их уменьшается, потому что у фирмы заблокированы счета и началась ее ликвидация, пишет «Зеркало».
За последний год предприятие дважды судилось с российской компанией «Феникс» из-за задолженности по расчетам. В мае прошлого года Экономический суд Минска постановил, что россияне должны выплатить долг по договору за декабрь 2021 года в размере 28 млн российских рублей. А в марте этого — речь шла о сумме в 36 млн российских рубля. Это чуть более 1,05 и около 1,36 млн белорусских рублей соответственно по курсу Нацбанка на 29 мая этого года.
В январе этого года белорусский суд подал заявление российским коллегам с просьбой вручить компании из этой страны судебное поручение как раз на сумму 36 млн российских рублей.
Однако у тех ничего не вышло: письмо, отправленное фирме, вернулось с отметкой «за истечением срока хранения». А представители «Феникса» не явился на заседание. В итоге Арбитражный суд Смоленской области признал исполнение судебного поручения невозможным по причинам, не зависящим от суда (невозможность вручения корреспонденции). Он также постановил направить соответствующее определение в Экономический суд Минска.
Есть вероятность, что минский завод не увидит положенных ему выплат. Дело в том, что фирму ликвидируют. К тому же 26 апреля этого года ее счета заблокировали из-за отсутствия налоговой отчетности.
История завода: приватизировали, а потом отобрали
Предшественником «Мотовелозавода» был «Мотовело», приватизированный бизнесменом Александром Муравьевым. Но после того как его компания не смогла за короткий срок справиться с финансовыми трудностями и выполнить установленные чиновниками прогнозные показатели, предприятие национализировали.
На самого бизнесмена завели уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Муравьев в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу «Мотовело». Но в 2023-м он вышел на свободу и уехал за границу.
С тех пор предприятием занимаются назначенные государственные функционеры. Много лет сначала «Мотовело», а после его банкротства возникший на этом месте «Мотовелозавод» возглавлял бывший мэр Минска Николай Ладутько. Однако решить накопившиеся проблемы завода не удается до сих пор.