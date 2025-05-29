Фон дер Ляйен: ЕС укрепит независимость через армию и вступление Украины 29.05.2025, 17:01

ЕС активно участвует в формировании нового мирового порядка.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу пора обрести настоящую стратегическую независимость — через усиление обороноспособности, развитие инноваций и расширение границ, в том числе за счет вступления Украины, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org). Об этом она сказала в немецком Ахене на церемонии вручения Международной премии Карла Великого.

«Я глубоко убеждена, что история призывает нас именно сейчас. Как это было в 1989 году, когда ветер перемен пронесся по Европе», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, независимая Европа должна стать следующим этапом в череде великих исторических событий на континенте — после установления мира, создания общего рынка и валюты, а также воссоединения Европы после падения Советского Союза.

В этом контексте она призвала к увеличению оборонных расходов, развитию экономики на основе инноваций и конкурентоспособности, а также к политическому обновлению, которое поможет защитить демократию от внешних и внутренних угроз. Фон дер Ляйен отметила, что решение о выделении до 800 миллиардов евро на нужды обороны еще недавно казалось невозможным, но сегодня становится реальностью.

«Мы делаем это, потому что хотим всеми силами защищать мир. Новый международный порядок возникнет уже до конца этого десятилетия, и если мы не хотим быть просто зрителями, нам нужно активно участвовать в его формировании», — заявила она.

Говоря о расширении ЕС, она использовала формулировку — «историческое объединение». Важнейшими шагами на этом пути она считает вступление Украины, стран Западных Балкан, Молдовы и, как она выразилась, «надеемся, Грузии». По ее мнению, более сильный и сплоченный Европейский союз сможет уменьшить внешнюю зависимость, что придаст больше уверенности на мировой арене.

Урсула фон дер Ляйен была удостоена премии Карла Великого за вклад в укрепление европейского единства, борьбу с пандемией, консолидацию усилий ЕС против агрессии России и продвижение Зеленого курса. Эта престижная награда названа в честь франкского короля Карла Великого, объединившего значительную часть Европы в IX веке.

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