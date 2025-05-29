«Минивэн с мигрантами стоит на мосту и не двигается» 29.05.2025, 17:07

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Что говорят об очередях на границе Бреста с Тересполем.

Журналисты BGmedia рассказывают о ситуации на границе Беларуси с Польшей на погранпереходе «Брест — Тересполь» на основе информации из приграничных чатов (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла).

За сколько часов проезжают границу на автомобиле 28 мая

28 мая, по сравнению с предыдущими днями, автомобильная очередь на выезд из Бреста в Польшу уменьшилась. На 18.00 в электронной очереди зарегистрировались 430 автомобилей. А ровно два дня назад в очереди насчитали 660 легковушек. На этой неделе пик был в ночь с воскресенье на понедельник: 900 авто.

Вот что пишут в чатах те, кто выезжал из Бреста в Польшу 28 мая:

«РБ — РП. Время в ЗО: 26 часов 1 минута. Зарегистрирован в ЗО: 27.05.2025 в 05.03 (номер в очереди: 651). Вызван из ЗО: 28.05.2025 в 07.05. Время до паспортного контроля: 1 час. Время ожидания на мосту (до моста + сам мост): 2 часа. Время прохождения поляков: 1 час. Итого на прохождение границы: 30 часов 1 минута».

«Регистрация в ЗО: 27.05.2025 в 07.00. Вызов на КПП: 28.05.2025 в 08.00. Прохождение РБ и мост — 09.50. Въезд в РП без рентгена в 12.30. Итого: 29 часов 30 минут».

«Заехал на границу в Брест в 09.10, выехал с границы в Польшу в 14.45, поляки работают не спеша, 2 канал медленный».

«Выезд в РП. Все ряды одинаково быстро работают. Подкидывают с 6 и 7 [каналов] на яму и рентген. За ямой 2 белых автомобиля».

«2 канал летит в РП, погранец — женщина, таможня — пан, вообще бегом, выходит сразу на запуск, осмотр 5 секунд, в окошке быстро. 6 и 7 [каналы] туго едут».

Днем 28 мая движение на границе застопорилось из-за минивэна, который не пропустили в Польшу, а в Беларусь он отказался возвращаться. Пользователи приграничных чатов предполагают, что минивэн везет мигрантов:

«Минут 40 назад на стороне РП развернули минивэн, похоже, с мигрантами. И сейчас этот минивэн стоит на мосту и не двигается. В РП не пускают, в РБ они не идут. Стоят на полосе, которая в сторону РП».

На выезд из Польши в Брест тоже есть небольшие очереди. Путешественники отмечают, что поляки проверяют их быстро. А дальше они застревают на границе из-за белoрусов, которые не впускают их в пункт пропуска «Брест». В самом пункте пропуска долгие проверки и очереди на рентген:

«У поляков в сторону дома на зеленых по 6–7 машин, красные забиты».

«На выезд с польской границы без движения около полутора часов».

«В 21.23 [27 мая] встали в очередь, 1 300 метров до пункта пропуска «Тересполь», в 04.40 въехали во двор к полякам. В 06.40 выехали от поляков. Контроль прошли быстро, ваты отбили меньше, чем за минуту. Больше часа стояли на елке».

«Заехал в польский двор в 10.20 [28 мая]. Внутри все забито, елка полная. Отбил ваты. Выехал от наших по зеленому в 15.40. Поверхностно без рентгена. Время польское».

За сколько часов проезжают границу на автобусе 28 мая

Еще днем 26 мая на выезде из Бреста в Польшу в очереди стояли 45 автобусов. Постепенно очередь уменьшалась, утром 28 мая в ней было всего 3 автобуса. Но вот после обеда очередь снова начала расти. По данным ГПК на 18.00, в ней 21 автобус.

Белoрусы, которые пересекали границу с 27 на 28 мая, на поляков не жаловались:

«РБ — РП, 27.05. В 16.40 из Минска, в 20.30 приехали на границу, сразу предложили перейди в автобус ближе к шлагбауму. В 22.00 заехали к нашим, в 03.40 выехали в РП, 5 часов 40 минут только граница».

«Автобус Гомель — Познань, 27.05. В 21.00 прибыли на белoруcскую границу (в очереди были 17). В 5 утра прошли белoруcскую. В 06.50 выезжаем от поляков».

«РБ — РП. Вчера в 22.30 выехали из Барановичей. Где-то в час ночи [28 мая] были на границе, перед нами было около 10 автобусов, точно не считала. В 5 утра прошли паспортный РБ. Сейчас 10.55, стоим на выезд из РБ, уже 6 час, и, наверное, третий, как мы первые на выезд. Не выпускают. Пропускают много легковых. Въехали в РП в 14.30».

«Два автобуса стояли час перед шлагбаумом, с 9 до 10 утра [28 мая]. Автобусы полупустые».

«РБ — РП, полчаса назад приехали на границу, очередь была 11 автобусов до шлагбаума, за полчаса запустили 3–4 автобуса. Из нашего автобуса никто даже пересаживаться не стал. Посмотрим, как дальше будет».

«Почему держат автобусы на РБ стороне? Там полный двор или, как обычно бывает, «какие-то проблемы» у поляков?».

Те, кто возвращается в Беларусь из Польши, пишут в чатах, что поляки проверяют их быстро, а вот беларусы — медленно. Время увеличивается, если в автобусе есть люди, которых уводят на «беседы» с пограничниками:

В 01.20 выезд из Варшавы на автобусе. Дальше время белoруcское. В 07.15 прошли польский контроль. В 09.50 начался белoруcский контроль. Несколько человек пригласили на «беседу». Вещи проверяли через сканер. В 11.25 выехали в Минск».

«РП — РБ. 6 часов заняла вся граница, из которых 5 часов заняли белoрусы».

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