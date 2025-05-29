Совбез ООН сегодня соберется из-за Украины
- 29.05.2025, 17:21
Глава МИД Украины раскрыл, чего ожидает Киев.
После волны российских атак, приведших к жертвам среди гражданского населения, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Киев ожидает, что партнеры поддержат требование прекратить огонь как основу для мирного процесса.
Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
- Сегодня вечером Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание по инициативе Украины, - пояснил Сибига.
По его словам, после недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, Украина ожидает от партнеров решительных заявлений, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для значимого мирного процесса.
- Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами, - подчеркнул министр.
Он также отметил, что Украина планирует подчеркнуть, что пока Россия тормозит мирный процесс и осуществляет жестокие атаки на Украину и народ, давление на агрессора должно продолжать усиливаться.