У мобильных операторов появились изменения 29.05.2025, 17:35

Они коснутся как физлиц, так и компаний.

У мобильных операторов появились очередные изменения. К примеру, компания А1 с 1 июня повысит стоимость некоторых услуг, а у life:) появился новый тарифный план, пишет «Зеркало».

Компания A1 объявила, что вводит изменения по обслуживанию по некоторым тарифным планам мобильной и фиксированной связи. Это касается как физлиц, так и компаний. Так, с 1 июня оператор поднимет абонплату для некоторых действующих и архивных тарифных планов фиксированной связи. Среди прочего это затронет линейки «Мега» и «Комби».

«Данные изменения позволят компании увеличить пропускную способность внешнего канала, продолжить инвестировать в дальнейшее расширение покрытия сети, а также обеспечить внедрение новых технологий и сервисов для предоставления современных услуг своим клиентам», — поясняет А1.

Также с 1 июня фирма А1 прекратит обслуживать абонентов архивных тарифных планов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0». «До указанной даты абоненты данного тарифного плана могут самостоятельно перейти на любые актуальные предложения компании, — уточняет оператор. — При этом абоненты, не сменившие тарифный план до указанной даты самостоятельно, будут автоматически переведены на актуальный тарифный план «Драйв Анлим».

Мобильный оператор life:) с 3 июня прекратит подключение и продление некоторых услуг. Среди прочего это «Мир онлайн», а также порталы gdzuka.alls.by, tomytube.alls.by и прочие. «Если вы пользуетесь этими сервисами, они будут действовать до конца срока действия, после чего отключатся автоматически», — уточняет фирма».

Также life:) запустил тариф «Конструктор». «Его особенность — наполнение можно собрать специально под свои цифровые привычки. В тарифе по умолчанию нет включенного голосового- и интернет-трафика, — сообщает оператор. — Подключить необходимый пакет минут, нужное количество гигабайт, активировать специальные сервисы можно за один клик в приложении «Мой life:)». Абонентская плата 4,9 рубля в месяц».

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