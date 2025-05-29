закрыть
29 мая 2025, четверг, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: Лукашенко должен окружить себя очень опытными ветеринарами

4
  • 29.05.2025, 18:05
  • 5,586
Невзоров: Лукашенко должен окружить себя очень опытными ветеринарами
Александр Невзоров

Диктатор является главным «скотом Беларуси».

Известный российский публицист Александр Невзоров отреагировал на заявление диктатора Александра Лукашенко о рекордном падеже скота в стране.

«Что за пакость свирепствует и косит скот — пока непонятно. Но если бы Лукашенко догадался, кто именно является самым главным «скотом Беларуси», то должен был бы встревожиться и окружить себя очень опытными ветеринарами», – написал Невзоров в своем телеграм-канале.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин