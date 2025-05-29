Невзоров: Лукашенко должен окружить себя очень опытными ветеринарами

Невзоров: Лукашенко должен окружить себя очень опытными ветеринарами4
- 29.05.2025, 18:05
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Диктатор является главным «скотом Беларуси».
Известный российский публицист Александр Невзоров отреагировал на заявление диктатора Александра Лукашенко о рекордном падеже скота в стране.
«Что за пакость свирепствует и косит скот — пока непонятно. Но если бы Лукашенко догадался, кто именно является самым главным «скотом Беларуси», то должен был бы встревожиться и окружить себя очень опытными ветеринарами», – написал Невзоров в своем телеграм-канале.