Невзоров: Лукашенко должен окружить себя очень опытными ветеринарами 4 29.05.2025, 18:05

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Александр Невзоров

Диктатор является главным «скотом Беларуси».

Известный российский публицист Александр Невзоров отреагировал на заявление диктатора Александра Лукашенко о рекордном падеже скота в стране.

«Что за пакость свирепствует и косит скот — пока непонятно. Но если бы Лукашенко догадался, кто именно является самым главным «скотом Беларуси», то должен был бы встревожиться и окружить себя очень опытными ветеринарами», – написал Невзоров в своем телеграм-канале.

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