New Scientist: Взлетит ли когда-нибудь ракета Starship компании SpaceX?
- 29.05.2025, 18:26
Космические миссии по всему миру ожидают успеха проекта Илона Маска.
Многократные неудачи и задержки с испытаниями сверхтяжелой ракеты Starship от SpaceX создают серьезные препятствия для амбициозных космических проектов, пишет издание New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).
Starship является ключевым элементом программы NASA Artemis по возвращению человека на Луну. Уже в следующем году запланирована беспилотная посадка, а в 2027 году — миссия Artemis III с экипажем.
Другие компании также рассчитывают на Starship. Например, американская Voyager Space планирует доставить свою орбитальную станцию Starlab в космос целиком внутри ракеты Starship.
Несмотря на сбои, альтернатив у Starship немного. Единственная возможная замена — это Space Launch System (SLS) от NASA, критикуемая за долгую разработку и высокую стоимость. SLS успешно стартовала в 2022 году, а следующий запуск намечен лишь на апрель 2026 года. Однако в перспективе ракету планируют использовать лишь ограниченное количество раз.
На этом фоне амбиции миллиардера Илона Маска обескураживают: он настаивает на кратном увеличении частоты запусков Starship. В соцсети X он сообщил, что в ближайшее время планируется запускать ракету каждые три-четыре недели.
Удастся ли реализовать эти планы, пока неясно, но ясно одно — будущее многих космических проектов напрямую зависит от успеха Starship.