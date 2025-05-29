В белорусских казино будут проверять платежеспособность клиентов 29.05.2025, 18:39

Белорусы «подсели» на азартные игры.

Азартные игры должны быть доступны только гражданам, способным за это платить. Этот вопрос обсуждался на совещании Александра Лукашенко с руководством «совета министров», сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Сколько есть примеров, обратил внимание узурпатор, когда человек не может остановиться и барьеров для него нет: набирает долги, кредиты, продает имущество – в итоге страдает сам, его семья и общество.

Он считает необходимым ввести мораторий на игру в долг, а также дать право членам семьи запрещать зависимому родственнику приходить в казино.

«Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос», – подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что нужно запретить банкам осуществлять такие переводы за пределы страны, поскольку «деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com