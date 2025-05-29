В белорусских казино будут проверять платежеспособность клиентов
- 29.05.2025, 18:39
Белорусы «подсели» на азартные игры.
Азартные игры должны быть доступны только гражданам, способным за это платить. Этот вопрос обсуждался на совещании Александра Лукашенко с руководством «совета министров», сообщает пресс-служба белорусского диктатора.
Сколько есть примеров, обратил внимание узурпатор, когда человек не может остановиться и барьеров для него нет: набирает долги, кредиты, продает имущество – в итоге страдает сам, его семья и общество.
Он считает необходимым ввести мораторий на игру в долг, а также дать право членам семьи запрещать зависимому родственнику приходить в казино.
«Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос», – подчеркнул Лукашенко.
Он заявил, что нужно запретить банкам осуществлять такие переводы за пределы страны, поскольку «деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну».