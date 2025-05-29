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В белорусских казино будут проверять платежеспособность клиентов

  • 29.05.2025, 18:39
В белорусских казино будут проверять платежеспособность клиентов

Белорусы «подсели» на азартные игры.

Азартные игры должны быть доступны только гражданам, способным за это платить. Этот вопрос обсуждался на совещании Александра Лукашенко с руководством «совета министров», сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Сколько есть примеров, обратил внимание узурпатор, когда человек не может остановиться и барьеров для него нет: набирает долги, кредиты, продает имущество – в итоге страдает сам, его семья и общество.

Он считает необходимым ввести мораторий на игру в долг, а также дать право членам семьи запрещать зависимому родственнику приходить в казино.

«Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос», – подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что нужно запретить банкам осуществлять такие переводы за пределы страны, поскольку «деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну».

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