На МКАД во время движения загорелся автомобиль 29.05.2025, 19:01

Его потушил водитель поливомоечной машины.

Днем 29 мая на 9-м километре внешнего кольца МКАД произошло возгорание легкового автомобиля Ford, сообщили в ГАИ Минска.

По предварительным данным, причиной стал внезапный технический сбой, приведший к самовозгоранию прямо во время движения. 48-летний водитель оперативно покинул авто и не пострадал.

В МЧС рассказали, что первым на помощь пришел водитель поливомоечной машины, следовавший в попутном направлении. Увидев горящий автомобиль, он незамедлительно приступил к тушению возгорания с помощью установленного на спецтехнике оборудования. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей.

В ГАИ добавили, что легковушка имела допуск к участию в дорожном движении.

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