закрыть
29 мая 2025, четверг, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С начала года потери российских оккупантов в Украине превысили 190 тысяч

  • 29.05.2025, 19:03
С начала года потери российских оккупантов в Украине превысили 190 тысяч

Цифру назвал главком ВСУ.

С начала 2025 года Россия потеряла почти 200 тыс. оккупантов в войне против Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в телеграм-канале Генштаба ВСУ.

«Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага», - сказано в сообщении.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин