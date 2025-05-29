С начала года потери российских оккупантов в Украине превысили 190 тысяч 29.05.2025, 19:03

Цифру назвал главком ВСУ.

С начала 2025 года Россия потеряла почти 200 тыс. оккупантов в войне против Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в телеграм-канале Генштаба ВСУ.

«Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага», - сказано в сообщении.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости Украины.

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