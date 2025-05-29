Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за белорусов 3 29.05.2025, 19:24

1,908

Недовольство южных соседей вызвал допуск к соревнованиям белорусов с лукашенковскими флагом и гимном.

Федерация дзюдо Украины объявила об отказе направлять национальную сборную на чемпионат мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.

Решение связано с допуском белорусских спортсменов к соревнованиям под государственной символикой, что украинская сторона считает недопустимым.

В официальном заявлении Федерации дзюдо Украины говорится, что она считает участие представителей Беларуси под национальным флагом противоречащим основным принципам справедливости, ответственности и солидарности, на которых должно основываться международное спортивное сообщество.

Там также подчеркнули, что осуждают позицию Международной федерации дзюдо (IJF), принявшей такое решение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com