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Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за белорусов

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  • 29.05.2025, 19:24
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Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за белорусов

Недовольство южных соседей вызвал допуск к соревнованиям белорусов с лукашенковскими флагом и гимном.

Федерация дзюдо Украины объявила об отказе направлять национальную сборную на чемпионат мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.

Решение связано с допуском белорусских спортсменов к соревнованиям под государственной символикой, что украинская сторона считает недопустимым.

В официальном заявлении Федерации дзюдо Украины говорится, что она считает участие представителей Беларуси под национальным флагом противоречащим основным принципам справедливости, ответственности и солидарности, на которых должно основываться международное спортивное сообщество.

Там также подчеркнули, что осуждают позицию Международной федерации дзюдо (IJF), принявшей такое решение.

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