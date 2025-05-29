Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ 2 29.05.2025, 19:31

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Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, который повышает эффективность ударов по врагу. Беспилотники уже работают на поле боя.

Об этом сообщает Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу», - сообщил Федоров.

Что известно о новом украинском дроне:

Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и поражать цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Если расстояние до 100 км — дрон возвращается обратно для повторного использования.

Стоимость одной миссии — 10 000 долларов. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше.

Как отметил министр, все это — без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.

«Продолжаем создавать украинские разработки, которые меняют правила игры в технологической войне», - добавил Федоров.

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