Ученые «воскресили» Бетховена

Ученые «воскресили» Бетховена2
- 29.05.2025, 19:38
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Почти два века спустя его лицо восстановили по историческим материалам.
Специалист по 3D-моделированию Сисеро Мораес впервые воссоздал внешность Людвига ван Бетховена на основе черепа. Результат, по его словам, оказался «довольно суровым» — таким композитора и описывали современники. Исследование опубликовано в журнале OrtogOnLineMag, пишет Daily Mail.
Для реконструкции использовали фотографии черепа Бетховена, сделанные в 1863 году по заказу музея в Бонне, и измерения, собранные в 1888-м. Череп был переведен в 3D-модель с помощью томографии и данных о толщине мягких тканей у европейцев.
После этого Мораес добавил детали: волосы, одежду и выражение лица — ориентируясь на портрет 1820 года художника Иозефа Карла Штилера. Часть элементов доработали нейросетью.
О внешности и характере Бетховена писали давно. Его называли резким, нелюдимым и неопрятным. По мнению британского дирижера Марка Виглсуорта, ухудшение характера связано с потерей слуха. При этом он напоминал, что Бетховен умел быть заботливым и остроумным.
Мораес считает, что внутренняя напряженность и выдающаяся работоспособность Бетховена тесно связаны. Он подчеркнул, что композитор находил опору в музыке и справлялся с жизненными трудностями через работу.