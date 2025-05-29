Разведки западных стран рассказали о подарке Путина Ким Чем Ыну за помощь в войне 2 29.05.2025, 19:53

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Диктатор КНДР обменял своих солдат на «Панцирь».

Россия передала Северной Корее как минимум одну машину системы ПВО класса «Панцирь» в рамках компенсации за поддержку в войне против Украины, говорится в первом докладе Международной группы по мониторингу санкций (MSMT), созданной 11 государствами, включая США и Южную Корею. Группа использует данные разведслужб, а доклад в основном посвящён сотрудничеству России с Северной Кореей.

Согласно данным MSMT, передача системы «Панцирь», предназначенной для поражения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и беспилотников, значительно усиливает систему ПВО Северной Кореи по сравнению с имеющимися у КНДР неэффективной и устаревшей техникой. Один из южнокорейских законодателей упомянул, что оружие на новом эсминце «Чхё Хён» имеет явное сходство с российским комплексом «Панцирь», отмечает агентство Yonhap.

В докладе также указывается, что Россия передала КНДР современные средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для установки помех, а также оказывает содействие развитию баллистической программы. В частности, Москва предоставляет Пхеньяну обратную связь по результатам испытаний ракет, что позволило улучшить точность их наведения. Это является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, за которые проголосовала сама Россия как постоянный член СБ ООН.

По мнению аналитической службы Конгресса США (CRS), техническая поддержка со стороны России значительно увеличила и ядерный потенциал КНДР. CRS опубликовал доклад, в котором утверждается, что Пхеньян накопил достаточное количество материалов для производства до 90 ядерных боеголовок, из которых около 50, возможно, уже собраны.

Российская помощь, по мнению аналитиков, является частью компенсации за отправку КНДР 14 тысяч военнослужащих, которые участвовали в отражении украинского наступления в Курской области, а также за поставки боеприпасов. С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 20 000 контейнеров с военными грузами. Они включали около 9 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 100 баллистических ракет и более 200 единиц тяжелой артиллерии. Этих поставок достаточно для оснащения трех полных бригад. Согласно оценке южнокорейского аналитического центра KIDA, Северная Корея заработала более $20 млрд.

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