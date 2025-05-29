Мировому рынку алкоголя спрогнозировали рост на $34 млрд 1 29.05.2025, 20:03

Ключевыми драйверами роста станут развивающиеся рынки.

Аналитическая компания International Wine and Spirits Research (IWSR) прогнозирует рост мирового алкогольного рынка на $34 млрд к 2034 году. Предсказание компании основано на новой аналитической платформе Global Forecast Suite, пишет The Spirits Business.

Ключевыми драйверами роста станут развивающиеся рынки, включая Индию, Бразилию и Южную Африку. Так, в Индии продажи алкоголя в 2024 году выросли на 6% в объеме и на 9% в денежном выражении — главным образом за счет популярности скотча. Страна может стать крупнейшим рынком сбыта шотландского виски уже к 2027 году. На это также повлияло недавнее снижение импортных пошлин с 100% до 50%.

В Бразилии объемы выросли на 1% в натуральном и на 5% в денежном выражении, в основном за счет бренди и готовых к употреблению напитков — коктейлей в банках и бутылках. В Южной Африке темпы роста оказались еще выше — на 3% и 10% соответственно, преимущественно за счет пива и готовых коктейлей.

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