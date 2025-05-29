Зеленский сделал резкое заявление об играх с «меморандумом» 29.05.2025, 20:14

2,518

Россия тянет время и обманывает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

«Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый «меморандум», который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел», - сказал Зеленский.

По его словам, Россия не передала свой «меморандум» не только Украине, а Турции— стране, которая принимала первую встречу. Президент отметил, что россияне обещали абсолютно противоположное, в том числе и Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу.

«Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции — достаточное давление на Россию. Был доклад сегодня Главкома Сырского по фронту и по нашей дальнобойной активности на территории России. Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо — именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией», - подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com