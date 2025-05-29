закрыть
29 мая 2025, четверг, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Определен фаворит финала Лиги чемпионов

  • 29.05.2025, 20:26
Определен фаворит финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» или «Интер»?

31 мая состоится финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нем сыграют французский «ПСЖ» и итальянский «Интер».

Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по Минску.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.

Шансы итальянцев оценили котировкой 3.60, а ничья по итогам 90 минут матча идет за 3.50.

Поставить на успех парижан с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.65, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Интера», предлагают коэффициент 2.40.

Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.94, а обратный исход идет за 1.96. На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.71.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин