Определен фаворит финала Лиги чемпионов
- 29.05.2025, 20:26
«ПСЖ» или «Интер»?
31 мая состоится финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нем сыграют французский «ПСЖ» и итальянский «Интер».
Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по Минску.
Букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.
Шансы итальянцев оценили котировкой 3.60, а ничья по итогам 90 минут матча идет за 3.50.
Поставить на успех парижан с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.65, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Интера», предлагают коэффициент 2.40.
Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.94, а обратный исход идет за 1.96. На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.71.