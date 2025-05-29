Лукашенко собрался покорять космос 5 29.05.2025, 20:41

Диктатор заявил про создание «белорусского NASA».

Узурпатор Александр Лукашенко в пятницу, 29 мая, во время совещания с руководством «совета министров», заявил про создание «белорусского NASA».

Диктатор внимание, что еще в советские годы в Беларуси начала развиваться космическая отрасль с внушительной составляющей в сферах связи, обороны, науки и других областях.

— За годы суверенного развития мы прилично продвинулись в этих направлениях, особенно сейчас, находясь под санкциями, — отметил Александр Лукашенко.

Диктатор добавил, что основные функции, связанные с регулированием космической деятельности, выполняет Академия наук Беларуси. Узурпатор заметил, что система есть, однако он поинтересовался, чем плоха или же недостаточна действующая структура управления.

— Способна ли она полноценно учитывать и участвовать в международных программах? И что получим от создания «белорусского NASA? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим, - обратил внимание Лукашенко.

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