США аннулируют студенческие визы для членов Компартии Китая 1 29.05.2025, 20:51

В предыдущем учебном году в университетах США обучалось почти 280 тысяч китайцев.

Соединенные Штаты начали процесс аннулирования виз для китайских студентов, являющихся членами Коммунистической партии Китая. В частности, это касается студентов, которые обучаются в сферах, имеющих отношение к национальной безопасности. В предыдущем учебном году во всех университетах США обучалось почти 280 тысяч китайцев.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил об «агрессивном» способе проверки китайских студенческих виз, что может означать, что Вашингтон хочет провести всю операцию быстро. Это самая горячая тема в китайских социальных сетях.

До сих пор обучение за рубежом, особенно в США, считалось в Китае возможностью добиться лучшей жизни и работы. Это решение также повлияет на финансы многих американских университетов, которые часто зависят от притока студентов из Китая.

В Гарварде китайцы составляют до трети всех иностранных студентов. Американские власти считают, что люди, связанные с коммунистической партией, которая в Китае насчитывает почти 100 миллионов членов, представляют угрозу безопасности США.

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