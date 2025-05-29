Al Arabiya сообщил о столкновениях на границе Пакистана и Афганистана 29.05.2025, 21:08

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Столкновения пакистанских войск и талибов произошли на фоне строительства новых КПП.

Вдоль пакистано-афганской границы в провинции Афганистана Гильменд вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами, сообщает Al Arabiya в X.

Телеканал отметил, что это произошло на фоне строительства новых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на пакистанской стороне. Гильменд граничит с пакистанской провинцией Белуджистан.

Пакистанское межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) сообщило, что 28 мая в ходе операций в Белуджистане были убиты пятеро участников «индийской группировки «Фитна аль-Хиндустан», которых Исламабад называет террористами, передает Geo TV.

Четверо «террористов, спонсируемых Индией», были ликвидированы после «интенсивной перестрелки» в районе Лоралай, по данным ISPR, они причастны к двум терактам на трассе N-70 близ деревни Рарашама, жертвами которых стали 30 человек. У убитых обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Еще один «террорист» был ликвидирован в округе Кеч.

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