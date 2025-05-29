Вой на болотах 1 Владимир Пастухов

29.05.2025, 21:36

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Похоже, для Кремля это единственная значимая цель войны.

Повыв пару недель по-волчьи, Кремль вдруг заюлил лисьим хвостом. В последние пару дней – целая серия инициатив, утечек и намеков: мол, переговорый процесс еще только в самом разгаре, и у нас, мол, запасено еще много разных миротворческих идей. О чем это и к чему это?

Акцент неожиданно, хотя и закономерно, был перенесен с Украины на Европу в целом. Неназванные лица в Кремле анонимно напирают на важность какого-то соглашения с Западом о нерасширении НАТО на то, что еще осталось в Европе от бывшей советской империи. Для Украины выговаривают еще какой-то отдельный статус то ли нейтрального, то ли неприсоединившегося государства. Тема территорий временно ушла на второй план (но не исчезла), зато тема прав русских сильно продвинулась вперед.

В целом у меня складывается впечатление, что Путин и его престарелое окружение с маниакальным упорством хотят пересмотреть условия взаимоотношений России и Запада, сложившиеся в процессе распада СССР, и переписать эти «кондиции» таким образом, как будто это был не вынужденный распад, а добровольный жест наивной и доверчивой империи (что-то типа добровольного отступления от Киева весной-летом 2022 года). Похоже, для Кремля это единственная значимая цель войны. Тут возникает серьезный когнитивный диссонанс. Путин добивается прямых и жестких переговоров с Америкой и Европой о судьбах мира, а ему все время подсовывают Украину и предлагают сначала договориться с ней. Это раздражает.

Попытка еще раз вернуться к «песням о главном» пока проваливается. Зеленский, как всегда, выстрелил «глобальными идеями» и, опережая события, снова заявил, что на этот раз готов встречаться не только с Путиным, но и с самим Трампом. Надо полагать, что следующая инициатива будет распространена еще и на председателя Си. Лавров на встречном курсе привычно и скучно предложил встретиться с Мединским в Стамбуле («Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов»). В таком режиме гарантировано ни о чем договориться нельзя. Это всего лишь взаимный и очень жирный троллинг.

Что же все-таки это было, Бэрримор? Похоже, собака Баскервилей заблудилась на болотах. Вой страшный, а выхода нет. Кремль поставил во главу угла этой войны недостижимую историческую утопию (и в этом смысле назначение Мединского главой делегации приобретает некий мистический смысл) и, похоже, все его действия в рамках переговорного процесса чем дальше, тем больше определяются не прагматизмом, не инстинктом самосохранения, как мы привыкли думать, а сложными историческими фантазиями, продиктованными гремучей смесью комплексов и невежества. Мы уже имели возможность в XX веке не раз наблюдать, к каким последствиям может приводить следование утопиям и утопическим идеям («большим идеям», по выражению Исайи Берлина). Видимо, одной утопии, чтобы добить Россию, оказалось мало. Пришлось ей в помощь послать еще одну поменьше и пожиже, но зато более ядовитую. Думаю, этой хватит...

Владимир Пастухов, telegram

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