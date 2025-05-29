закрыть
29 мая 2025, четверг, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НЛО «размером с автомобиль» появился над аэропортом Манчестера

3
  • 29.05.2025, 21:45
  • 3,792
НЛО «размером с автомобиль» появился над аэропортом Манчестера

Видео.

В Великобритании неопознанный летающий объект (НЛО) появился над аэропортом Манчестера. Об этом сообщает What’s The Jam.

Неопознанный объект в авиагавани крупного города попал на видео, снятое Джорданом Эвансом. В ролике видно, как серебристый шар движется над взлетно-посадочной полосой.

Очевидец рассказал, что заметил странный шар размером с небольшой автомобиль, когда сидел в пабе при аэропорте. «Он был шарообразным, и на него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — заявил Эванс. Он также отметил, что в тот день было ветрено, и если бы это был воздушный шар, то его бы сдуло.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин