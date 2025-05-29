НЛО «размером с автомобиль» появился над аэропортом Манчестера

НЛО «размером с автомобиль» появился над аэропортом Манчестера3
- 29.05.2025, 21:45
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Видео.
В Великобритании неопознанный летающий объект (НЛО) появился над аэропортом Манчестера. Об этом сообщает What’s The Jam.
Неопознанный объект в авиагавани крупного города попал на видео, снятое Джорданом Эвансом. В ролике видно, как серебристый шар движется над взлетно-посадочной полосой.
Очевидец рассказал, что заметил странный шар размером с небольшой автомобиль, когда сидел в пабе при аэропорте. «Он был шарообразным, и на него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — заявил Эванс. Он также отметил, что в тот день было ветрено, и если бы это был воздушный шар, то его бы сдуло.