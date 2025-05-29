Премьер Португалии сохранил пост
- 29.05.2025, 21:55
Луиш Монтенегру возглавит правительство меньшинства.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил назначить премьер-министром лидера правоцентристского блока «Демократический альянс» Луиша Монтенегру после досрочных парламентских выборов.
Свое решение он объявил вечером в четверг, сообщает «Европейская правда».
Марселу Ребелу де Соуза заявил, что назначил Монтенегру главой правительства Португалии с учетом результатов выборов в парламент и «выслушав политические партии, представленные в нем».
«Назначение и инаугурация правительства состоятся после публикации окончательных результатов выборов и учредительного собрания нового созыва Ассамблеи Республики», – говорится в сообщении президентского дворца.
Правоцентристский «Демократический альянс» Монтенегро получил 91 место в 230-местном однопалатном парламенте, в том числе два места по результатам голосования за рубежом.
Хотя он получил больше мест, чем в 2024 году, ему снова не хватает большинства, необходимого для завершения длительного периода нестабильности. Поэтому ожидается, что Монтенегро возглавит правительство меньшинства.
Между тем ультраправая партия Chega опередила социалистов и впервые стала главной оппозиционной партией в парламенте Португалии.