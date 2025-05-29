Азаренко завершила выступление на «Ролан Гаррос» 29.05.2025, 22:27

Белоруска не смогла преодолеть второй раунд турнира.

В матче второго раунда «Ролан Гаррос» в Париже белорусская теннисистка Виктория Азаренко (N 75 ВТА) потерпела поражение от американки Софьи Кенин (30) со счетом 6:7 (5), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром «Большого шлема» и единственным из них на грунтовом покрытии. Соревнования в основной сетке женского и мужского одиночного турниров Открытого чемпионата Франции пройдут с 25 мая по 8 июня 2025-го года.

Общий призовой фонд соревнований в 2025-м году составляет € 56 352 000. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по € 2 550 000, финалисты — по € 1 275 000.

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